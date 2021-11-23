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  4. İBB'nin ilk kadın buz hokey takımının yıldız oyuncuları, sosyal medyayı salladı!

İBB'nin ilk kadın buz hokey takımının yıldız oyuncuları, sosyal medyayı salladı!

23.11.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsranbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ilk kez kadın buz hokey takımı kurduğunu duyurdu. Takımın oyuncuları, yalnızca yetenekleriyle değil, güzellikleriyle de sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro ve tramvaylardaki kadın makinist istihdamının arttırılmasının ardından, yine dikkat çeken bir işe imza attı. İBB Spor Kulübü, 30 yılı aşkın buz hokeyi tarihinde, ilk kez kadın buz hokey takımı kurdu. Oyuncular, kabiliyetleri ve güzellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE İBBSK KADIN HOKEY TAKIMI YILDIZLARI

İBBSK, altyapı oyuncularından kurduğu kadın buz hokey takımına, milli sporcu Tuğçe Melis Demir'i dahil etti.
Tuğçe Melis Demir'in, takıma hem katkı sunması hem de genç sporcuların gelişim sürecine destek olması bekleniyor.
Tuğçe Melis Demir, yalnız kabiliyetiyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme oturdu.
İBB'nin, kadın buz hokey takımı kurduğunu duyurması ardından, takımın yıldız oyuncuları araştırılmaya başlandı.
Kadın buz hokey takımındaki 3 yıldız isimden biri olan Tuğçe Melis Demir, Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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