İBB'nin ilk kadın buz hokey takımının yıldız oyuncuları, sosyal medyayı salladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro ve tramvaylardaki kadın makinist istihdamının arttırılmasının ardından, yine dikkat çeken bir işe imza attı. İBB Spor Kulübü, 30 yılı aşkın buz hokeyi tarihinde, ilk kez kadın buz hokey takımı kurdu. Oyuncular, kabiliyetleri ve güzellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.