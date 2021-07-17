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  4. İBB'ye kurban bağışı nasıl yapılır? İBB kurban vekalet ücretleri

İBB'ye kurban bağışı nasıl yapılır? İBB kurban vekalet ücretleri

17.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın bu sene ikinci kez düzenlemiş olduğu kurban bağışı kampanyası sürüyor. Kurban bağışı kampanyasına katılanların sayısının 9 bini, toplanan bağış miktarının ise 16 milyon TL'yi aştığı bildirildi. Kampanyanın 19 Temmuz 2021 Pazartesi biteceği açıklandı.

İBB kurban bayramı kampanyasına 9 binden fazla kişi katılım gösterdi. Bu kapsamda toplanan miktar ise 16 milyon TL'yi aştı. İBB İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, geçen sene 132 binden fazla ailenin sofrasına kurban etini gönderildiğini ve bu sene 270 bin ailenin sofrasına kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İBB'ye kurban bağışı nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyası sürüyor. Kampanya 19 Temmuz 2021 Pazartesi arefe günü 11.00'da bitecek.
Kampanyaya başvurular "https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/" adresi üzerinden kabul ediliyor. Bağışta bulunanların sayısı 9 bini ve bağış yapılan tutar 16 milyon TL'yi geçti.
Başkan Yücel İstanbul'da 300 bin eve et girmediğini, 400 bin eve ise ayda yalnızca bir kez et girdiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Başkan Yücel, bu sene 270 bin aileye kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kesilen hayvanların derilerinin hayır kurumlara bağışlanacağı ve sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı aktarıldı.
Kesimin gerçekleşmesinin ardından kurban sahibine SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Kesimden sonra etler üç gün dinlendirilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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