İBB'ye kurban bağışı nasıl yapılır? İBB kurban vekalet ücretleri

İBB kurban bayramı kampanyasına 9 binden fazla kişi katılım gösterdi. Bu kapsamda toplanan miktar ise 16 milyon TL'yi aştı. İBB İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, geçen sene 132 binden fazla ailenin sofrasına kurban etini gönderildiğini ve bu sene 270 bin ailenin sofrasına kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İBB'ye kurban bağışı nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyası sürüyor. Kampanya 19 Temmuz 2021 Pazartesi arefe günü 11.00'da bitecek.

Kampanyaya başvurular "https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/" adresi üzerinden kabul ediliyor. Bağışta bulunanların sayısı 9 bini ve bağış yapılan tutar 16 milyon TL'yi geçti.

Başkan Yücel İstanbul'da 300 bin eve et girmediğini, 400 bin eve ise ayda yalnızca bir kez et girdiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Başkan Yücel, bu sene 270 bin aileye kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kesilen hayvanların derilerinin hayır kurumlara bağışlanacağı ve sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı aktarıldı.