İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB Zabıta Memuru Alımı başvuruları 27 Haziran itibariyle son bulmuştu. Zabıta adaylarının yaptığı başvurular sonrası İBB zabıta alımı başvuru sonuçları da açıklandı. 22 bin 382 adayın başvuruda bulunduğu alım ilanında, sınava girmeye hak kazanan isimler duyuruldu. Peki İBB zabıta alımı sonuçlarına nasıl ulaşılır?

İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB Zabıta Memuru alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvurular 21 Haziran 2021 tarihi ile başlamış ve 27 Haziran itibariyle sona ermişti.

Başvurular Elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile yapıldı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine 278 zabıta alımı yapılacak.Zabıta Memuru Alımları lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak. Bu kapsamda Lise Mezunu 155 kişi, Ön Lisans Mezunu 43 Kişi ve Lisans mezunu 80 Zabıta Memuru alımı yapılması planlandı.

Başvuruda bulunan 22 bin 15 kişilik aday sayısından 1386 aday KPSS sıralamasına göre belirlenerek Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu KPSS puanları belirlendi. Sıralamaya girmiş olan 1386 aday, 7/7/2021 tarihinde yazılı sınava ve 12/7/2021 – 6/8/2021 tarihleri arası mesai günlerinde gerçekleştirilecek olan uygulamalı sınava alınacak.