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    4. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında saklıymış! Kalorisi yok denecek kadar az... Kilo vermeyi hızlandırıyor, beyni çalıştırıyor

    İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında saklıymış! Kalorisi yok denecek kadar az... Kilo vermeyi hızlandırıyor, beyni çalıştırıyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    26.02.2024 12:14
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    Dünyanın en büyük hekimlerinden, modern tıbbın temel taşlarını koyan İbn-i Sina'nın bin yıllık sağlık reçeteleri halen güncelliğini koruyor ve pek çok kişi tarafından uygulanıyor. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce "Beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı" diye anlattığı kuzu kulağı da sayısız faydaya sahip. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve zayıflamak isteyenlerin de listeye aldığı kuzu kulağı içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerle sayısız faydaya sahip.

    Kuzu kulağı, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye gibi çeşitli bölgelerde yetişen bir tür otsu bitki. Özellikle Avrupa ve Fransız mutfağında sıkça kullanılan kuzu kulağı, yemeklere ve salatalara eklediği hafif ekşi tadıyla bilinir. Sağlık açısından doyurucu ve besleyici özelliklere sahip olan bu bitki, çok çeşitli faydalar sunar. Salatalarda taze haliyle kullanıldığı gibi ot ve çay formunda da tüketilebilir. Dünya tıp tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın da reçeteleri arasında bulunan kuzu kulağı, İbn-i Sina tarafından "Beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı" şeklinde anlatılmıştır. İşte kuzu kulağı ile ilgili tüm merak edilenler...

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    KUZU KULAĞI İLE İLGİLİ TÜM MERAK EDİLENLER

    Rumex acetosella olarak da bilinen ve kuzu dili adıyla da tanınan kuzu kulağı, Kuzukulağıgiller (Polygonaceae) ailesine ait, 25 cm'ye kadar uzayabilen bir çok yıllık otsu bitkidir. Kırmızı gövdesi ve limon benzeri ekşimsi tadıyla dikkat çeker ve genellikle ılıman iklimlerde yetişir. Yıkanıp temizlendikten sonra çiğ olarak tüketilebilir. Sindirimi kolaylaştırması, iltihaplanmayı azaltması ve ağız ülserlerinin tedavisine yardımcı olmasıyla tanınır.

    Kuzu kulağı otu, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek lif içeriği, A, B ve C vitamini ile dikkat çeken çok besleyici ve doyurucu bir bitkidir.

    KUZU KULAĞININ FAYDALARI

    KUZU KULAĞININ FAYDALARI

    Kuzu kulağının birçok faydası bulunmaktadır ve antioksidanlar içerir ki bu da kalp hastalığı, kanser ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca demir ve fosfor gibi minerallerin yanı sıra bağışıklık sistemi için önemli olan C vitamini bakımından da zengindir.

    İşte kuzu kulağının sağladığı bazı faydalar:

    • Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler. Bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
    • Tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olabilir.
    • Kan şekerini düşürebilir.
    • Ateş düşürücü etki yaratabilir.
    • Kansızlık sorununu hafifletebilir.
    • Magnezyum içeriğiyle kemik sağlığını destekleyebilir.
    • Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılabilecek potansiyele sahiptir.
    • Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabilir.
    • Belirli kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önleyebilir.
    • Kalp sağlığını destekleyici özellikler sağlayabilir.
    • Bronşit etkilerini azaltabilir.
    • A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını destekleyebilir.
    • Kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

    KUZU KULAĞI NASIL TÜKETİLİR?

    KUZU KULAĞI NASIL TÜKETİLİR?

    Kuzu kulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak, aktarlardan ve bu tarz ürünler satan çeşitli dükkanlardan temin ederek kullanabilirsiniz. Kuzu kulağı, birçok hastalığın doğal tedavisi olarak kabul edilir ve çay şeklinde tüketmek de mümkündür.

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