İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında saklıymış! Kalorisi yok denecek kadar az... Kilo vermeyi hızlandırıyor, beyni çalıştırıyor

Kuzu kulağı, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye gibi çeşitli bölgelerde yetişen bir tür otsu bitki. Özellikle Avrupa ve Fransız mutfağında sıkça kullanılan kuzu kulağı, yemeklere ve salatalara eklediği hafif ekşi tadıyla bilinir. Sağlık açısından doyurucu ve besleyici özelliklere sahip olan bu bitki, çok çeşitli faydalar sunar. Salatalarda taze haliyle kullanıldığı gibi ot ve çay formunda da tüketilebilir. Dünya tıp tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın da reçeteleri arasında bulunan kuzu kulağı, İbn-i Sina tarafından "Beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı" şeklinde anlatılmıştır. İşte kuzu kulağı ile ilgili tüm merak edilenler...