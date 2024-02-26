İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında saklıymış! Kalorisi yok denecek kadar az... Kilo vermeyi hızlandırıyor, beyni çalıştırıyor

Kuzu kulağı, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye gibi çeşitli bölgelerde yetişen bir tür otsu bitki. Özellikle Avrupa ve Fransız mutfağında sıkça kullanılan kuzu kulağı, yemeklere ve salatalara eklediği hafif ekşi tadıyla bilinir. Sağlık açısından doyurucu ve besleyici özelliklere sahip olan bu bitki, çok çeşitli faydalar sunar. Salatalarda taze haliyle kullanıldığı gibi ot ve çay formunda da tüketilebilir. Dünya tıp tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın da reçeteleri arasında bulunan kuzu kulağı, İbn-i Sina tarafından "Beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı" şeklinde anlatılmıştır. İşte kuzu kulağı ile ilgili tüm merak edilenler...
Rumex acetosella olarak da bilinen ve kuzu dili adıyla da tanınan kuzu kulağı, Kuzukulağıgiller (Polygonaceae) ailesine ait, 25 cm'ye kadar uzayabilen bir çok yıllık otsu bitkidir. Kırmızı gövdesi ve limon benzeri ekşimsi tadıyla dikkat çeker ve genellikle ılıman iklimlerde yetişir. Yıkanıp temizlendikten sonra çiğ olarak tüketilebilir. Sindirimi kolaylaştırması, iltihaplanmayı azaltması ve ağız ülserlerinin tedavisine yardımcı olmasıyla tanınır.
Kuzu kulağı otu, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek lif içeriği, A, B ve C vitamini ile dikkat çeken çok besleyici ve doyurucu bir bitkidir.
Kuzu kulağının birçok faydası bulunmaktadır ve antioksidanlar içerir ki bu da kalp hastalığı, kanser ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca demir ve fosfor gibi minerallerin yanı sıra bağışıklık sistemi için önemli olan C vitamini bakımından da zengindir.
İşte kuzu kulağının sağladığı bazı faydalar:
Kuzu kulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak, aktarlardan ve bu tarz ürünler satan çeşitli dükkanlardan temin ederek kullanabilirsiniz. Kuzu kulağı, birçok hastalığın doğal tedavisi olarak kabul edilir ve çay şeklinde tüketmek de mümkündür.