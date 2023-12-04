İki gazeteci sosyal medyada birbirine girmişti! Cüneyt Özdemir özür diledi 'Haksızlık yaptığıma karar verdi' Erk Acarer'den yanıt gecikmedi

"KİMİN NASIL GAZETECİ OLDUĞUNA BIRAKALIM İZLEYİCİLERİMİZ KARAR VERSİN"

Özdemir o paylaşımında "Erk Acerer ile yazdığım twitlere bir kez daha baktım. Onun yazdıklarını da bir kez daha okudum. Erk Acerer'e haksızlık yaptığıma karar verdim. Geçmişte de benim gazeteciliğimi sorgulayan kimi polemikler yaratmak istiyordu, biraz onun devamı gibi gördüm. Ama yine de kendisine böyle bir cevap vermemeliydim. Kimin nasıl gazeteci olduğuna bırakalım izleyicilerimiz karar versin. Bu twitlerle ilgili tüm muhattaplardan da özür dilerim. (Not; Bu vesileyle Kitkat'a da hiç gitmediğini de öğrenmiş oldum, Berlin'e geldiğimde alırlarsa belki beraber gideriz:))" ifadelerini kullanarak Erk Acarer'i etiketledi.