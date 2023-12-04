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  4. İki gazeteci sosyal medyada birbirine girmişti! Cüneyt Özdemir özür diledi 'Haksızlık yaptığıma karar verdi' Erk Acarer'den yanıt gecikmedi

İki gazeteci sosyal medyada birbirine girmişti! Cüneyt Özdemir özür diledi 'Haksızlık yaptığıma karar verdi' Erk Acarer'den yanıt gecikmedi

04.12.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir ile gazeteci Erk Acarer sosyal medyada adeta birbirine girmişti. İki ismin sosyal medyada birbirlerine verdikleri yanıtlar ve Özdemir'in "Berbat bir adamsın" sözleri gündem yaratmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Cüneyt Özdemir yaptığı yeni bir paylaşımla özür diledi ve "Erk Acerer'e haksızlık yaptığıma karar verdim" dedi. Özdemir tweetleri sildiğini de söylerken Acarer'den de yanıt gecikmedi.

Sosyal medya, kısa bir süre önce iki ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ve Erk Acarer'in atışmasına sahne olmuştu. Acarer'in, Özdemir'in "Hakan Atilla ile fon dolandırıcılığındaki detayları konuşuyoruz" notuyla yayınını paylaşmasına "Uzmanına sorduk diyorsunuz yani, güzel haber" ifadesiyle yanıt vermesi tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bu sözlerin ardından sinirlenen Özdemir "Berbat bir adamsın. Gazeteciliğin de şaibeli… Yatacak yerin yok…" demişti. İki isim devamında yaptıkları paylaşımlarla kavgaya devam etmişti. Son olarak ise Özdemir, Acarer'in block'ladığını söylemişti.

'Berbat bir adamsın! Yatacak yerin yok' Birbirlerine girdiler 'Berbat bir adamsın! Yatacak yerin yok' Birbirlerine girdiler

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ÖZDEMİR VE ACARER'İN KAVGASINDA YENİ GELİŞME! 'ÖZÜR' GELDİ

Sosyal medyada gündem olan gazetecilerin atışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçen gün yaşanan kavgaya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Özdemir, özür diledi.

Tweetlere bir kez daha baktığını söyleyen Özdemir, Acarer'e haksızlık yaptığına karar verdiğini söyledi.

"KİMİN NASIL GAZETECİ OLDUĞUNA BIRAKALIM İZLEYİCİLERİMİZ KARAR VERSİN"

"KİMİN NASIL GAZETECİ OLDUĞUNA BIRAKALIM İZLEYİCİLERİMİZ KARAR VERSİN"

Özdemir o paylaşımında "Erk Acerer ile yazdığım twitlere bir kez daha baktım. Onun yazdıklarını da bir kez daha okudum. Erk Acerer'e haksızlık yaptığıma karar verdim. Geçmişte de benim gazeteciliğimi sorgulayan kimi polemikler yaratmak istiyordu, biraz onun devamı gibi gördüm. Ama yine de kendisine böyle bir cevap vermemeliydim. Kimin nasıl gazeteci olduğuna bırakalım izleyicilerimiz karar versin. Bu twitlerle ilgili tüm muhattaplardan da özür dilerim. (Not; Bu vesileyle Kitkat'a da hiç gitmediğini de öğrenmiş oldum, Berlin'e geldiğimde alırlarsa belki beraber gideriz:))" ifadelerini kullanarak Erk Acarer'i etiketledi.

Ayrıca Özdemir, attığı tweetleri de sildiğini söyledi.

ACARER'DEN YANIT

ACARER'DEN YANIT

Özdemir'in bu hamlesine Acarer'den de yanıt gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir erk acarer
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