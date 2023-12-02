'Berbat bir adamsın! Yatacak yerin yok' Gazeteciler sosyal medyada kapıştı! Cüneyt Özdemir ve Erk Acarer birbirine girdi

Sosyal medyada gazeteci Cüneyt Özdemir ile Erk Acarer'in kavgası gündem oldu. İki ismin birbiriyle atışmasına yol açan olay ise son dönemde gündemi meşgul eden haberlerle ilgili Özdemir'in eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı yayınına konuk olarak alması oldu.

Özdemir yayına ilişkin "Hakan Atilla ile fon dolandırıcılığındaki detayları konuşuyoruz" şeklinde bir paylaşım yapınca Acarer bu paylaşımı alıntılayıp "Uzmanına sorduk diyorsunuz yani, güzel haber" ifadelerini kullandı.

"BERBAT BİR ADAMSIN! YATACAK YERİN YOK"

Acarer'in bu ifadelerine yanıt veren Özdemir ise "Berbat bir adamsın. Gazeteciliğin de şaibeli… Yatacak yerin yok…" şeklinde bir ifade kullandı.

"SAKİN OL ŞAMPİYON"

Acarer ise Özdemir'in sözlerini alıntılayarak "Sakin ol şampiyon. Kötü bir şey söylemedim… Ne güzel iş dedim. Hakan Atilla ile röportaj yapıp, benim gazeteciliğimi şaibeli bulmak da ne biliyim. Ayakkabı kutusu iç sinirlere iyi gelir!"

Son olarak Özdemir'den Acarer'e bir kez daha yanıt geldi ve Özdemir Acarer'i sosyal medyada blokladı. Özdemir, paylaşımında ise Acarer'e yanıt olarak "Hak etmediğin bir mağduriyeti yaşıyorsun ama bu senin mağduriyet yeleğini giyip bize gazetecilik dersi vereceğin anlamına gelmez. Türkiye’de de vasat bir gazeteciydin orada da aynı çizgini bozmadan devam ediyorsun. Bence alkolü azalt bak her seferinde gece birilerine bulaşıyorsun. Polemiklerle değil yaptığın haberlerle konuşulmayı dene…(bu en zoru anlıyorum) Madem benim gazeteciliğimi beğenmiyorsun dur seni benden kurtarayım. Block! Hadi yallah Berlin barlarına… Kitkat canavarı seni…" dedi.









