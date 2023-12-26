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  4. İki kadınla tuzak kurmuşlar! İstanbul'daki kanlı pusuda yeni detaylar... İki genç kafe çıkışı öldürülmüştü

İki kadınla tuzak kurmuşlar! İstanbul'daki kanlı pusuda yeni detaylar... İki genç kafe çıkışı öldürülmüştü

26.12.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kafe çıkışı öldürülen Salih Tutkun ve Bektaş Eren Kaya cinayetinin detayları ortaya çıktı. İddialara göre, Bektaş Eren Kaya ile husumetli olan Velat B. (19), Bektaş Eren'i tuzağa düşürmek için iki kadını kullandı. Kaya, iki kadınla buluşmaya arkadaşı Salih Tutkun ile gitti. Buluşmanın ardından mekandan ayrılan iki arkadaş, kurşunların hedefi oldu. Cinayet anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki korkunç olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları Ebru T. (18) ve Yağmur B. (18) ile bir kafede buluştu.

Keşfet

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı.

İKİ ARKADAŞ DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İKİ ARKADAŞ DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun, olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Habertürk'ün haberine göre; olay sonrası harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden öldürülen Kaya ile Tutkun’un kafede iki kadınla birlikte oturduklarını tespit etti.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra kafeden ayrılan Kaya ve Tutkun’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iki şüpheli plakasız motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kaya ile Tutkun’un yanında bulunan Ebru T. ile Yağmur B. gözaltına alındı.

TUZAĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

TUZAĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan sorgulamada cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgileri göre, olaydan saatler önce, Ebru T. erkek arkadaşı Beytullah K. ile bir kafede buluştu. Bu buluşmada kız arkadaşı Yağmur B. ile erkek arkadaşının arkadaşı Velat B. de bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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