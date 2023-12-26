İki kadınla tuzak kurmuşlar! İstanbul'daki kanlı pusuda yeni detaylar... İki genç kafe çıkışı öldürülmüştü

TUZAĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan sorgulamada cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgileri göre, olaydan saatler önce, Ebru T. erkek arkadaşı Beytullah K. ile bir kafede buluştu. Bu buluşmada kız arkadaşı Yağmur B. ile erkek arkadaşının arkadaşı Velat B. de bulunuyordu.