İki kadınla tuzak kurmuşlar! İstanbul'daki kanlı pusuda yeni detaylar... İki genç kafe çıkışı öldürülmüştü

İstanbul Beylikdüzü'ndeki korkunç olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları Ebru T. (18) ve Yağmur B. (18) ile bir kafede buluştu.
Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun, olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü.
Habertürk'ün haberine göre; olay sonrası harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden öldürülen Kaya ile Tutkun’un kafede iki kadınla birlikte oturduklarını tespit etti.
Bir süre sonra kafeden ayrılan Kaya ve Tutkun’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iki şüpheli plakasız motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kaya ile Tutkun’un yanında bulunan Ebru T. ile Yağmur B. gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamada cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgileri göre, olaydan saatler önce, Ebru T. erkek arkadaşı Beytullah K. ile bir kafede buluştu. Bu buluşmada kız arkadaşı Yağmur B. ile erkek arkadaşının arkadaşı Velat B. de bulunuyordu.