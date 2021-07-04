İkinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi? BioNTech ikinci doz randevusu alanlar ne yapacak?

Türkiye'de koronavirüs aşılama uygulaması son hızıyla devam ediyor. Son olarak aşılama uygulamasında Sağlık Bakanlığı tarafından bir değişiklik yapıldı. Bazı vatandaşlar yeni kararın ardından e-Nabız sisteminde aşı sayfasına eriştiğinde ikinci doz aşısının yanında "Geçirilmiş Covid" ibaresinin yer aldığını gördü. Peki ikinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi, randevu alanlar ne yapacak?

2. doz aşı Covid geçirenler için iptal mi edildi?

Kimi vatandaşlar tarafından e-Nabız üzerinden aşı sayfasına giriş yapıldığında ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazısının bulunduğu görüldü.

Vatandaşlar olay sonrası "Covid geçirenler için 2. doz aşı iptal mi?" sorusunu merak etmeye başladı.

Covid geçirenlere tek doz yeterli olacak Yeni karara göre daha önce Covid geçiren kişilere ikinci doz Biontech aşısı uygulanmayacak ve tek bir doz yeterli olacak. Bu durum sadece BioNTech için geçerli olacak.

Bu karara göre randevular da iptal edilmekte. Konuyla ilgili sosyal medyada pek çok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtmişti.