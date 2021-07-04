HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İkinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi? BioNTech ikinci doz randevusu alanlar ne yapacak?

İkinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi? BioNTech ikinci doz randevusu alanlar ne yapacak?

04.07.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar ile aşılama uygulamasında bir değişiklik yapıldı. Karar sonrasında bazı vatandaşlar e-Nabız sisteminde aşı sayfasına giriş yaptığında ikinci doz aşısının yanında "Geçirilmiş Covid" ibaresinin bulunduğunu gördü. Peki ikinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi? BioNTech ikinci doz randevusu alanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de koronavirüs aşılama uygulaması son hızıyla devam ediyor. Son olarak aşılama uygulamasında Sağlık Bakanlığı tarafından bir değişiklik yapıldı. Bazı vatandaşlar yeni kararın ardından e-Nabız sisteminde aşı sayfasına eriştiğinde ikinci doz aşısının yanında "Geçirilmiş Covid" ibaresinin yer aldığını gördü. Peki ikinci doz BioNTech aşısı Covid geçirenler için iptal mi edildi, randevu alanlar ne yapacak?

2. doz aşı Covid geçirenler için iptal mi edildi?

Kimi vatandaşlar tarafından e-Nabız üzerinden aşı sayfasına giriş yapıldığında ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazısının bulunduğu görüldü.
Vatandaşlar olay sonrası "Covid geçirenler için 2. doz aşı iptal mi?" sorusunu merak etmeye başladı.

Covid geçirenlere tek doz yeterli olacak

Covid geçirenlere tek doz yeterli olacak
Yeni karara göre daha önce Covid geçiren kişilere ikinci doz Biontech aşısı uygulanmayacak ve tek bir doz yeterli olacak. Bu durum sadece BioNTech için geçerli olacak.
Bu karara göre randevular da iptal edilmekte. Konuyla ilgili sosyal medyada pek çok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtmişti.
Durum sonrası aşı kartlarında da şu anlık bir karışıklık yaşanmakta. İkinci doz aşısı, geçirilen koronavirüs olarak ifade edildiğinden, e-Nabız'da yer alan aşı kartları oluşturulduğunda ikinci doz alanı boş kalmakta. Bu kısmın da Pazartesi günü güncelleneceği ve söz konusu karışıklığın giderileceği açıklandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

En Çok Okunan Haberler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından serbest bırakıldılar

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından serbest bırakıldılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.