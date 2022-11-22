İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir, iltihabı kurutur

Osteoartrit, eklemlerdeki destekleme kıkırdağının bozulması ile karakterize edilen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Fazla kilolu olmak eklemlere, özellikle diz ve kalça eklemlerine ek baskı uygulayabilir ve sıklıkla ağrı, ağrı, şişme ve sertliği tetikleyen kemik kemiğe sürtünmeye neden olabilir.

Romatoid artrit de en yaygın eklem ağrısı nedenlerinden biridir. Romatoid artrit bir otoimmün bozukluktur, yani bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla eklemlerinizin astarına saldırmak için kimyasallar salgılar. Romatoid artrit ile tetiklenen ağrı, özellikle bu hatalı bağışıklık tepkisinin neden olduğu kronik iltihabı azaltarak, diyet yoluyla da giderilebilir. İşte eklem ve kas ağrılarını dindiren süper besinler...