İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir, iltihabı kurutur

Osteoartrit, eklemlerdeki destekleme kıkırdağının bozulması ile karakterize edilen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Fazla kilolu olmak eklemlere, özellikle diz ve kalça eklemlerine ek baskı uygulayabilir ve sıklıkla ağrı, ağrı, şişme ve sertliği tetikleyen kemik kemiğe sürtünmeye neden olabilir.
Romatoid artrit de en yaygın eklem ağrısı nedenlerinden biridir. Romatoid artrit bir otoimmün bozukluktur, yani bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla eklemlerinizin astarına saldırmak için kimyasallar salgılar. Romatoid artrit ile tetiklenen ağrı, özellikle bu hatalı bağışıklık tepkisinin neden olduğu kronik iltihabı azaltarak, diyet yoluyla da giderilebilir. İşte eklem ve kas ağrılarını dindiren süper besinler...
Ömrü uzattığı, kolesterolü düşürdüğü ve vücuda faydalı antioksidan sağlayan zeytinyağı, ağrıyı hafifletmede ibuprofen gibi davranan oleocanthal adı verilen bir polifenol bileşiği de içeriyor.
Bir süper besin olan ceviz, eklem ve kas ağrılarını da dindirebilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada cevizin iltihaplı eklem ağrılarını azalttığı hatta bu konudaki en iyi kaynaklardan biri olduğu öne sürüldü.
Kepekli tahıllar, vücuttaki eklem ağrılarına sebep olan iltihabı engelleyebilir.
Zerdeçal, binlerce yıldır eklem ağrısını gidermek için kullanılmıştır. Baharatın aktif bileşeni, osteoartrit ağrısını hafifletme potansiyeli gösteren, anti-enflamatuvar özelliklere sahip bir polifenol olan kurkumindir.
Haftada birkaç kez somon, sardalye, uskumru, ton balığı veya omega-3 yağ asitleri açısından zengin diğer yağlı balıkları yemek, romatoid artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.