HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir, iltihabı kurutur

İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir, iltihabı kurutur

22.11.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eklem ağrıları genç yaşlı demeden milyonlarca insanın çektiği rahatsızlıklardan biridir. Eklem ve kas ağrılarının birçok nedeni olabilir. En büyük nedeni ise osteoartrittir. Osteoartrit genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıksa da açık ara en çok eklem ağrısına neden olan rahatsızlıktır. Eklem ağrısını hafifletmek için her gün yapabileceğiniz bir şey var. O da daha sağlıklı beslenmektir. Eklem ağrılarını hafifletmek için atmanız gereken ilk adım kilo vermektir.

Osteoartrit, eklemlerdeki destekleme kıkırdağının bozulması ile karakterize edilen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Fazla kilolu olmak eklemlere, özellikle diz ve kalça eklemlerine ek baskı uygulayabilir ve sıklıkla ağrı, ağrı, şişme ve sertliği tetikleyen kemik kemiğe sürtünmeye neden olabilir.

iStock-1272207619

Romatoid artrit de en yaygın eklem ağrısı nedenlerinden biridir. Romatoid artrit bir otoimmün bozukluktur, yani bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla eklemlerinizin astarına saldırmak için kimyasallar salgılar. Romatoid artrit ile tetiklenen ağrı, özellikle bu hatalı bağışıklık tepkisinin neden olduğu kronik iltihabı azaltarak, diyet yoluyla da giderilebilir. İşte eklem ve kas ağrılarını dindiren süper besinler...

EKLEM AĞRISINI HAFİFLETEN BESİNLER

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI

Ömrü uzattığı, kolesterolü düşürdüğü ve vücuda faydalı antioksidan sağlayan zeytinyağı, ağrıyı hafifletmede ibuprofen gibi davranan oleocanthal adı verilen bir polifenol bileşiği de içeriyor.

CEVİZ

CEVİZ

Bir süper besin olan ceviz, eklem ve kas ağrılarını da dindirebilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada cevizin iltihaplı eklem ağrılarını azalttığı hatta bu konudaki en iyi kaynaklardan biri olduğu öne sürüldü.

KEPEKLİ TAHILLAR

KEPEKLİ TAHILLAR

Kepekli tahıllar, vücuttaki eklem ağrılarına sebep olan iltihabı engelleyebilir.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL

Zerdeçal, binlerce yıldır eklem ağrısını gidermek için kullanılmıştır. Baharatın aktif bileşeni, osteoartrit ağrısını hafifletme potansiyeli gösteren, anti-enflamatuvar özelliklere sahip bir polifenol olan kurkumindir.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR

Haftada birkaç kez somon, sardalye, uskumru, ton balığı veya omega-3 yağ asitleri açısından zengin diğer yağlı balıkları yemek, romatoid artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kas ağrısı osteoartrit eklem ağrıları kas ağrısına ne iyi gelir osteoartrit nedir romatoid artrit romatoid artrit belirtileri romatoid artrit nedir

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.