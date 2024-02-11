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  4. İlginç görüntüler! Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

İlginç görüntüler! Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

11.02.2024 12:38 | Son Güncelleme:
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Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi. Yüzlerce hurda aracın sayıları azalması ile koyunlara otlak olan alan havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
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KOYUNLARA OTLAK OLAN HURDA ARAÇ MEZARLIĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sayıları her geçen gün azalan araçların arasında koyunların otladığı anlar ise havadan görüntülendi.

Yüzlerce hurda aracın arasında otlayan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma olurken araçların çalınma durumlarına karşı emniyet güçleri nöbetlerini sürdürüyor.

Öte yandan araç mezarlığında sona bırakılan araçların tamamen demir yığını halinde oldukları görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay koyun hurda
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