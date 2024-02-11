İlginç görüntüler! Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır