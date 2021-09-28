İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021 Kasım ara tatil tarihi...

Geçtiğimiz günlerde eğitim yılının başlamasıyla birlikte MEB 2021 ara tatili ve yarıyıl tatili merak ediliyor. Eylül başları itibariyle yüz yüze eğitim başlamıştı. Peki 2021 yılında ilk ara tatil ne zaman?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okulların açılmasının ardından öğrenci ve veliler ilk ara tatil takvimi merak ediyor. Eylül ayının son günleri ile beraber gündeme gelen konular arasında okulların ne zaman kapanacağı bulunuyor.
MEB'in ara tatil programına göre 6 Eylül 2021 tarihinde başlatılan birinci dönem, ilk ara tatile kadar devam edecek. İlk ara tatilde öğrenciler 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Daha sonrasında ise okullarda yarıyıl tatili başlayacak.
MEB kararına göre Covid-19 Salgınında "Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları halinde haftada iki kez PCR testi ile taranmaları isteniyor. Süreç devam ederken ara tatil de merak ediliyor. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021'de başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
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