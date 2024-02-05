İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog: Kredi çekeceğim deyince karşı çıktı

Yerel seçim çalışmaları yurdun dört bir yanında tüm adayların yoğun çalışmasıyla devam ediyor. Sonuçları merak edilen İstanbul seçimleriyle ilgili de bütün adaylar sahaya inip çalışmalarına başladı.
Zaman zaman adaylarla seçmen arasında ilginç diyalogların yaşandığı olayların bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
İmamoğlu'nun yanına katıldığı törende bir vatandaş yaklaştı.
Tekrar kazanması için kendini destekleyeceğini belirten vatandaş, "Sen kazanınca kocama kredi çektirip kurban keseceğim."dedi.
Vatandaşın elini öpüp sarılan İmamoğlu, "Yok sen kredi çektirme, beraber keseriz." karşılığını verdi.