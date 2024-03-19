İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "17+1 kişi var İstanbul'da! Yakında biri daha gelecek" diyerek seslendi: Bekliyoruz, vallahi gel!

Yerel seçim için geri sayım sürerken, özellikle İstanbul'da kıyasıya bir yarış söz konusu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin AK Parti adayı Murat Kurum ve CHP'li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kafa kafaya geçmesi bekleniyor. Hem iktidar hem de ana muhalefet son günlerde İstanbul'daki çalışmalarına hız verirken, Pendik'teki mitingde konuşan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrı dikkat çekti.
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Pendik Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;
"İliç'teki acını paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor, 9 canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzında tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış, doğayı perişan etmiş!
Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem imza atan sayın Bakan (Murat Kurum), ne de diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi. Böyle bir durumdayız, her işleri böyle! İliç halkı, hakkını helal etmeyecek o kötü imzaları atıp milletin canına mal olan süreci yaratanlara.
Onlar oy vermeyenlere hasımlık yapar, biz oy vermeyenlere hizmet yaparız. Aramızdaki fark bu. Önümüzdeki 5 yıl Pendik'te yapacağımız çok şey var. Onlar 2016'ta ihale yaptılar, kazma bile vurmadılar. Hani temel attık diyorlar ya ihale yaptılar, biz geldik Pendik-Kaynarca-Tuzla Metrosu'nu başlattık, Pendik-Kaynarca kısmını seneye açıyoruz.
Biz İstanbul'da onların 25 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını önümüzdeki 5 yılda yapacağız, bunun sözünü veriyoruz.
2019'da bunlar seçimi kazandıktan sonra çaldılar dediler mi, dediler. Hırsız dediler mi, dediler. Sandık başındakilere terörist dediler mi? Dediler. Bir bakan 'sandık başlarında 700 tane terörist tespit ettik' dedi. Bu millet öyle bir demokrasi tokadı attı ki... Mİlletimizin vicdanı, adaleti büyüktür. Kul hakkı yediler, hesabını vermediler. Millet hesabını kesti.