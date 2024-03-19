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  4. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "17+1 kişi var İstanbul'da! Yakında biri daha gelecek" diyerek seslendi: Bekliyoruz, vallahi gel!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "17+1 kişi var İstanbul'da! Yakında biri daha gelecek" diyerek seslendi: Bekliyoruz, vallahi gel!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 15:16
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Yerel seçim çalışmalarına Pendik'te sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 bakanın İstanbul'da siyaset yaptığını iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu "17+1 kişi var. Yakında bir kişi daha gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel. Bu şehir 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek" diye konuştu.

Yerel seçim için geri sayım sürerken, özellikle İstanbul'da kıyasıya bir yarış söz konusu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin AK Parti adayı Murat Kurum ve CHP'li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kafa kafaya geçmesi bekleniyor. Hem iktidar hem de ana muhalefet son günlerde İstanbul'daki çalışmalarına hız verirken, Pendik'teki mitingde konuşan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrı dikkat çekti.

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Yerel Seçim 2024

"SORUMLULARIN AĞZINDA TEK BİR CÜMLE YOK"

"SORUMLULARIN AĞZINDA TEK BİR CÜMLE YOK"

Pendik Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"İliç'teki acını paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor, 9 canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzında tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış, doğayı perişan etmiş!

KURUM'A 'İMZA' GÖNDERMESİ

KURUM'A 'İMZA' GÖNDERMESİ

Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem imza atan sayın Bakan (Murat Kurum), ne de diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi. Böyle bir durumdayız, her işleri böyle! İliç halkı, hakkını helal etmeyecek o kötü imzaları atıp milletin canına mal olan süreci yaratanlara.

"ONLAR HASIMLIK BİZ HİZMET YAPARIZ"

"ONLAR HASIMLIK BİZ HİZMET YAPARIZ"

Onlar oy vermeyenlere hasımlık yapar, biz oy vermeyenlere hizmet yaparız. Aramızdaki fark bu. Önümüzdeki 5 yıl Pendik'te yapacağımız çok şey var. Onlar 2016'ta ihale yaptılar, kazma bile vurmadılar. Hani temel attık diyorlar ya ihale yaptılar, biz geldik Pendik-Kaynarca-Tuzla Metrosu'nu başlattık, Pendik-Kaynarca kısmını seneye açıyoruz.

"30 YILDA YAPAMADIKLARINI BİZ 5 YILDA YAPTIK"

"30 YILDA YAPAMADIKLARINI BİZ 5 YILDA YAPTIK"

Biz İstanbul'da onların 25 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını önümüzdeki 5 yılda yapacağız, bunun sözünü veriyoruz.

2019 SEÇİMİNİ HATIRLATTI

2019 SEÇİMİNİ HATIRLATTI

2019'da bunlar seçimi kazandıktan sonra çaldılar dediler mi, dediler. Hırsız dediler mi, dediler. Sandık başındakilere terörist dediler mi? Dediler. Bir bakan 'sandık başlarında 700 tane terörist tespit ettik' dedi. Bu millet öyle bir demokrasi tokadı attı ki... Mİlletimizin vicdanı, adaleti büyüktür. Kul hakkı yediler, hesabını vermediler. Millet hesabını kesti.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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