İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "17+1 kişi var İstanbul'da! Yakında biri daha gelecek" diyerek seslendi: Bekliyoruz, vallahi gel!

KURUM'A 'İMZA' GÖNDERMESİ

Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem imza atan sayın Bakan (Murat Kurum), ne de diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi. Böyle bir durumdayız, her işleri böyle! İliç halkı, hakkını helal etmeyecek o kötü imzaları atıp milletin canına mal olan süreci yaratanlara.