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  4. İnatçı sürücüler aynı anda gişeden geçmeye çalışınca sıkıştılar!

İnatçı sürücüler aynı anda gişeden geçmeye çalışınca sıkıştılar!

07.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te aynı anda TEM otoyolu gişelerinden geçmek isteyen sürücüler, inat edince ilginç bir kaza meydana geldi. İki araç birbirine çarparak gişelerde sıkışıp kaldı.

İzmit’te, TEM yolu gişelerinde kaza yaşandı. Aynı anda gişelerden geçmek isteyen iki sürücü, gişelere sıkıştı. Çarpışan otomobiller zarar görürken, araçların sıkıştığı gişe bir süre kapalı kaldı. Arkadan gelen sürücüler diğer gişelere yönlendirildi.

GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN ÇARPIŞTIRLAR

Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin otomobilleri çarpıştı.
Kaza nedeniyle iki otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. DHA
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Anahtar Kelimeler:
İzmit
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