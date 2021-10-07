İnatçı sürücüler aynı anda gişeden geçmeye çalışınca sıkıştılar!

İzmit’te, TEM yolu gişelerinde kaza yaşandı. Aynı anda gişelerden geçmek isteyen iki sürücü, gişelere sıkıştı. Çarpışan otomobiller zarar görürken, araçların sıkıştığı gişe bir süre kapalı kaldı. Arkadan gelen sürücüler diğer gişelere yönlendirildi.
GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN ÇARPIŞTIRLAR
Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin otomobilleri çarpıştı.
Kaza nedeniyle iki otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. DHA