İnatçı sürücüler aynı anda gişeden geçmeye çalışınca sıkıştılar!

İzmit’te, TEM yolu gişelerinde kaza yaşandı. Aynı anda gişelerden geçmek isteyen iki sürücü, gişelere sıkıştı. Çarpışan otomobiller zarar görürken, araçların sıkıştığı gişe bir süre kapalı kaldı. Arkadan gelen sürücüler diğer gişelere yönlendirildi.