İneklerine 'Dilber' şarkısı dinletti, süt verimini artırdı: "Onların stresini alıyorum"

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri“ dizisi sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de Dilber şarkısı, Dilber dansı ve Dilber karakteri sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor. Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde ise besici Baki Kaya, son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirtti.
Baki Kaya, neşeli halleriyle tebessüm ettirdi. Kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını kaydeden Kaya, her sabah ahırdaki 20’e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti.
Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya şöyle konuştu:
“Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor.
Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” (İHA)