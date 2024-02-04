İneklerine 'Dilber' şarkısı dinletti, süt verimini artırdı: "Onların stresini alıyorum"

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri“ dizisi sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de Dilber şarkısı, Dilber dansı ve Dilber karakteri sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor. Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde ise besici Baki Kaya, son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirtti.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

