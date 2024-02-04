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  4. İneklerine 'Dilber' şarkısı dinletti, süt verimini artırdı: "Onların stresini alıyorum"

İneklerine 'Dilber' şarkısı dinletti, süt verimini artırdı: "Onların stresini alıyorum"

04.02.2024 17:51 | Son Güncelleme:
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“İnci Taneleri” dizisi gündem olurken, Dilber dansı ve şarkısı büyük ilgi gördü. Erzincan’da ise besici Baki Kaya ineklerine ‘Dilber’ şarkısını dinleterek süt verimini artırdığını belirtti. “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor" diyen Kaya, "Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum" ifadesini kullandı. Kaya, "Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” diye konuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri“ dizisi sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de Dilber şarkısı, Dilber dansı ve Dilber karakteri sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor. Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde ise besici Baki Kaya, son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirtti.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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BESİCİNİN NEŞELİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ

Baki Kaya, neşeli halleriyle tebessüm ettirdi. Kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını kaydeden Kaya, her sabah ahırdaki 20’e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti.

"MÜZİK RUHUN GIDASI"

"MÜZİK RUHUN GIDASI"

Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya şöyle konuştu:

“Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor.

İNEKLERİME DE DİNLETİP ONLARIN STRESİNİ ALIYORUM"

İNEKLERİME DE DİNLETİP ONLARIN STRESİNİ ALIYORUM"

Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” (İHA)

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İnek dilber şarkı İnci Taneleri
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