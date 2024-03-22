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    4. İnsanlardan yaşını tahmin etmelerini istedi! 30 yaş fark çıktı... Yorumlar şoke etti 'Bu akıma katılmayın'

    İnsanlardan yaşını tahmin etmelerini istedi! 30 yaş fark çıktı... Yorumlar şoke etti 'Bu akıma katılmayın'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.03.2024 12:54
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    Yaş almanın vücutta bıraktığı etkiler kişiden kişiye göre değişiyor. Ancak son yıllarda hem sosyal medyada fotoğraflara uygulanan filtreler hem de bazı estetik uygulamalar insanların yaş algısını ve yaşlanma belirtilerine dair fikirlerini değiştirdi. Sosyal medyada viral olan akım katılan bir kadın da bu durumu kullanıcılara sorduğu bir soruyla bir kez daha gördü. 34 yaşındaki Kate Winney, insanlardan yaşını tahmin etmelerini istedi ve 60'larında göründüğünü söyleyenler yüzünden şoke oldu.

    Sosyal medya, fotoğraflara uygulanan filtrelerle gerçekleri örtme konusunda çok yaygın alışkanlıklara sahip. Bunu yapmayanlar ise acımasız eleştirilere maruz kalabiliyor. İngiltere'de yaşayan bir kadın da internette kendisine yaşının iki katı göründüğünü söyleyen trollerin yorumlarıyla şoke oldu.

    ChefGPT

    "34 YAŞINDAYIM AMA 60 YAŞINDA OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"

    Dailystar'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki Kate Winney, TikTok'taki insanlardan yaşını tahmin etmelerini istedi ancak cevaplar karşısında şoke oldu. Bazı troller onun 60'lı yaşlarında gibi göründüğünü iddia etti. Kate, insanların başkalarından yaşlarını tahmin etmelerini istediği viral bir akıma katıldı ve her şeyi açıklayan kısa bir video yayınladı. Daha sonra tahminlerde 20'li yılların sonlarından 50'li yılların sonlarına ve hatta 60'lı yıllara kadar değişen çeşitli yanıtlar aldı.

    Kate şunları söyledi: "Videoda insanların genellikle 20'li ve 30'lu yaşlar arasında tahminlerde bulunduğunu söylüyorum, ancak çoğu tahmin 40'lı, 50'li yaşların sonu, hatta bazıları 60'lı yaşlar dedi."

    Hatta bir adam, kadınların vücutlarının, kendilerine dikkat edilmediği sürece 25 yaşından sonra "bozulduğu" yorumunu bile yaptı. Sert yorumlara rağmen Kate, görünüşüne güvendiği ve sosyal medyayı ciddiye almadığı için bunu eğlenceli buldu. Ancak filtre kullanımının yaygınlaşması nedeniyle kadınların yaşlanmasına yönelik algıların nasıl değiştiğini düşündü. Şöyle ekledi: "Bir kadında yaşlanmanın nasıl göründüğüne gelince algılar çarpıtıldı."

    Kate, gözlerindeki "ışığı kaybettiğini" ve gözlerinin kapüşonlu olduğunu söylemek de dahil olmak üzere, insanların çeşitli nedenlerle yaşını tahmin ettiğini paylaştı. Hatta bazıları onun azalan saç çizgisinin, görme yeteneğinin zayıf olduğunu gösteren gözlüklerin ve siyah NHS dolgularının yaşlanma belirtileri olduğunu bile iddia etti.

    Bir kişi şu yorumu yaptı: "Alnında kırışıklıklar ve göz torbaları görüyorum, yani 45 civarında." Bir diğeri şunu tahmin etti: "Sanırım benden biraz daha yaşlısın... çizgili Y kuşağı kazak beni 30'lu yaşlarda olduğuna ikna ediyor." Daha sonra bir başka sosyal medya kullanıcısı başlangıçta onun 52 ile 55 arasında olduğunu düşündü ancak video ilerledikçe fikrini 40 olarak değiştirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    yaşlılık yaş estetik
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