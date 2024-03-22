İnsanlardan yaşını tahmin etmelerini istedi! 30 yaş fark çıktı... Yorumlar şoke etti 'Bu akıma katılmayın'

Bir kişi şu yorumu yaptı: "Alnında kırışıklıklar ve göz torbaları görüyorum, yani 45 civarında." Bir diğeri şunu tahmin etti: "Sanırım benden biraz daha yaşlısın... çizgili Y kuşağı kazak beni 30'lu yaşlarda olduğuna ikna ediyor." Daha sonra bir başka sosyal medya kullanıcısı başlangıçta onun 52 ile 55 arasında olduğunu düşündü ancak video ilerledikçe fikrini 40 olarak değiştirdi.