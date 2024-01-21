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  4. Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı... "CV de gönderelim tam olsun"

Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı... "CV de gönderelim tam olsun"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 18:15 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da kimi kullanıcılar hesabını gizli, kimi kullanıcılar da herkese açık bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Ancak geçmişte birçok Instagram özelliğini önceden haber vererek paylaşan Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, hesabını gizli kullanmayı tercih edenleri yakından ilgilendiren bir özellik üzerinde çalışıyor. Paluzzi tarafından, yeni bir dönemi işaret eden bu özelliğin haberinin verilmesi sonrası sosyal medyadan ise deyim yerindeyse yorum yağdı.

Dünya genelinde en sık tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, görünüşe bakılırsa yeni bir özellik için çalışıyor ve bu yeni özellik, Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden platformda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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INSTAGRAM İÇİN TAKİP İSTEKLERİNDE "NEDEN" DÖNEMİ

Instagram özelliğinin haberi, geçmişte Instagram'a gelmiş birçok özelliği meraklılarıyla paylaşan ünlü isim Alessandro Paluzzi'den geldi.

Paluzzi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek.

Paluzzi'nin Instagram'ın üzerinde çalıştığını söylediği özellik, böylelikle istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak. Bu özelliğin LinkedIn'de yer alan bir özelliğe oldukça benzediğini söyleyelim.

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: "CV DE GÖNDERELİM TAM OLSUN"

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: "CV DE GÖNDERELİM TAM OLSUN"

Yeni özelliğin dedikodusu, sosyal medyada da ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısından Instagram'ın üzerinde çalıştığı söylenen özellik için yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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