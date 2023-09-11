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iPhone 15 merkezli aylardır süren söylentilerin artık sonuna gelindi: Apple'ın "Wonderlust" etkinliği yarın! Peki etkinlikten neler bekleniyor?

11.09.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 15 merkezli geçmesi beklenen 2023 sonbahar etkinliği "Wonderlust" yarın TSİ 20:00'de başlayacak. Etkinlikte herhangi bir sürpriz olmazsa iPhone 15 ailesi tanıtılacak. iPhone 15 ailesinin ise iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Meraklılar ise bu etkinlikte iPhone 15 ile beraber başka hangi yeni ürünlerin tanıtılacağını merak ediyor. İşte Apple'ın yarınki "Wonderlust" etkinliğinde görmeyi beklediğimiz her şey...

iPhone 15 12 Eylül Apple "Wonderlust" etkinliğinde Apple tarafından sahneye çıkartılacak, en azından aylardır süren söylentilerde yer alan iddialar bu yönde. Aylardır süren söylentiler bize başka şeyler de söylüyor ve bunlardan yola çıkarak Apple'ın yarınki "Wonderlust" etkinliğinde görmeyi beklediğimiz her şeye yönelik tahminler yapılıyor.

Peki, iPhone 15 merkezli geçeceği konuşulan "Wonderlust" etkinliğinde neler tanıtılacak? İşte iddialar...

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS

İddialara göre;

Apple, 2023 yılında dört iPhone'lu serisine devam edecek ve standart iPhone 15 modelleri geçen yıla benzer şekilde 6.1 ve 6.7 inç boyutlarında satışa sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile benzer bir görünüme sahip olacak olsa da önemli bir istisna olacak. O da USB-C bağlantı noktası.

Lightning bağlantı noktası yerine iPhone 15 modelleri USB-C'yi benimseyecek. Apple bu değişikliği, elektronik cihazların standart bir şarj portuna sahip olmasını gerektiren Avrupa'daki düzenleyici değişiklikler nedeniyle yapacak. Şirketin bu değişikliği sadece Avrupa sınırları içerisinde değil, dünya çapında uygulayacağı düşünülüyor.

Geçen yılın iPhone'larında çentik bulunmaya devam ediyordu, ancak iddiaya göre; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile bu ortadan kaldırılacak. Bunun yerine yeni iPhone'larda, Apple'ın ilk olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için kullandığı Dinamik Ada (Dynamic Island) yer alacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dinamik Ada'ya sahip olsa da, ProMotion yenileme hızı ve her zaman açık ekran (Always on Display) gibi diğer ekran teknolojileri Pro modelleriyle sınırlı kalacak.

Söylentilere göre küçük bir tasarım değişikliği daha var, o da arka camla ilgili. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın parlak cam arka yüz yerine buzlu cam arka yüze sahip olması bekleniyor.

Apple'ın iPhone 15 serisi için yeni renkler planladığı, ayrıca her yeni iPhone ile birlikte renk uyumlu örgülü USB-C kabloları da görebileceğimiz söyleniyor.

İddiaya göre kamera teknolojisi, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamerayı benimsemesiyle önemli bir güncelleme alacak. Ayrıca 12 megapiksel Ultra Geniş kamera da bulunacak, ancak bu kamera iPhone 14 modellerinde bulunan kameranın aynısı olacak.

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS İÇİN FİYATLANDIRMA NASIL OLACAK? İŞTE İDDİALAR...

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS İÇİN FİYATLANDIRMA NASIL OLACAK? İŞTE İDDİALAR...

İddiaya göre; standart iPhone 15 modelleri şu anda iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan A16 çipe sahip olacak. Yeni iPhone'larda yeni Qualcomm 5G modem çiplerinin kullanılması ve bu çiplerin daha iyi sinyal, daha düşük gecikme süresi ve daha iyi güç verimliliği sunması bekleniyor.

Ve gelelim en çok merak edilen konuya, yani fiyatlandırmaya. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için ABD fiyatlandırmasının geçen yılla aynı kalması bekleniyor (iPhone 14 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu). Ancak ülkemizdeki fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir.

iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX

iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX

Yine iddialara göre;

Bu yıl değişikliklerin ve özellik eklemelerin çoğu standart iPhone 15 modellerinden ziyade Pro iPhone modellerine gelecek. Apple'ın geçen yıl olduğu gibi, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max olmak üzere iki Pro iPhone görücüye çıkartması bekleniyor.

iPhone 15 Pro modellerinin bazı küçük tasarım güncellemelerine sahip olması bekleniyor. Söylentilere göre Apple özellikle daha ince, kavisli çerçevelere ve yeni bir titanyum malzemeli kasaya sahip Pro modeller sunacak. Titanyum, paslanmaz çelikten daha mat bir yüzeye sahip olacak. Ayrıca titanyum çelikten daha hafif olduğu için iPhone 15 Pro modelleri yüzde 10 daha hafif olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple

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