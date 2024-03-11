Isparta uçak kazası davasında 17 yıl sonra yeni gelişme! İki ismin cezaları onandı

İstanbul'dan 30 Kasım 2007'de Isparta'ya havalanan Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düştü. 7'si mürettebat 57 kişini öldüğü kazada, hayatını kaybedenler arasında, 'Türk Hızlandırıcı Merkezi' projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen 4'üncü Çalıştayına katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da vardı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

