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  4. Isparta uçak kazası davasında 17 yıl sonra yeni gelişme! İki ismin cezaları onandı

Isparta uçak kazası davasında 17 yıl sonra yeni gelişme! İki ismin cezaları onandı

11.03.2024 15:14
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Yargıtay, 5 bilim insanının da arasında bulunduğu 57 kişinin hayatını kaybettiği 2007'deki uçak kazasıyla ilgili açılan 20 sanıklı davada, Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin'e 'taksirle öldürme' suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezalarını onadı.

İstanbul'dan 30 Kasım 2007'de Isparta'ya havalanan Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düştü. 7'si mürettebat 57 kişini öldüğü kazada, hayatını kaybedenler arasında, 'Türk Hızlandırıcı Merkezi' projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen 4'üncü Çalıştayına katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da vardı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kazayla ilgili World Focus Hava Yollarında görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişinin yargılanması, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Haziran 2009'da başladı. Yargılama sırasında sanık sayısı önce 12'ye, ardından 20'ye yükseldi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015'te sanıklardan 8'ine, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen süreli hapis cezası verdi, aralarında Doğaner ile Erbilgin'in de bulunduğu 12 sanığın beraatına hükmetti.

Temyiz üzerine Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı.

Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkındaki beraat kararını bozdu. Daire kararında, Doğaner ile Erbilgin'in kazada 'tali kusurlu' olmaları nedeniyle bu yönden yeniden yargılanmaları gerektiği ifade edildi.

5 YIL 10'AR AY CEZA

5 YIL 10'AR AY CEZA

Yeniden yargılama yapan Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2021'de sanıklara 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Isparta
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