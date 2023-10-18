İsrail'den küstah çıkış! Mezarlıkta basın toplantısı... Hastane katliamının simgesi haline geldi: Dünya o bebeği konuşuyor

Gazze Şeridi günlerdir havadan, karadan, denizden kuşatma altında. ABD İsrail'e destek için bölgeye uçak gemileri gönderdi. Barış umutlarını sarsan haber dün gece saatlerinde geldi. İsrail bölgeyi bir kez daha kana buladı, yaşam mücadelesi veren sivillerin bulunduğu hastaneyi mezarlığa çevirdi. Olay üzerine İsrailli yetkililerden "Biz yapmadık, Hamas yaptı" iddiaları geldi. Ancak İsrail'in bu iddialarını, Ordu Sözcüsü Hagari'nin skandal açıklaması gölgede bıraktı. Elinde ekmek tutan bebeğin fotoğrafı ise kısa sürede katliamın simgesi haline geldi.

ADETA MEZARLIK! KATLİAM NOKTASINDA BASIN TOPLANTISI

El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması 500'den fazla insanı öldürdü. Gazzeli yetkililer, İsrail'in bombaladığı hastanede cenazeler arasında basın toplantısı düzenledi. AA'nın aktardığına göre; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı. Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti. "Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti. Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti. Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." ifadesini kullandı.

KÜSTAH SÖZLER! "DOĞRUDAN İSABET OLMADI"

Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası gözler İsrail'den yapılacak açıklamalara çevrildi. İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, Filistinli örgütleri suçlayıp "Saldırıyı biz yapmadık" dedi. Bu sırada İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı" şeklinde akılalmaz bir savunma yaptı.

HASTANEDEN YÜREK SIZLATAN KARELER

İsrail'den tartışma yaratacak açıklamalar gelirken bombalanan hastaneden ise yürekleri sızlatan görüntüler gündem oldu. Elinde ekmek tutan bebeğin fotoğrafı, katliamı simgeleyen ve en çok konuşulan karelerden biri haline geldi.

