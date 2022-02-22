İştahı bıçak gibi kesen besinler

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi. İşte iştah kesen başlıca besinler;
EN İYİ İŞTAH KESEN BESİNLER
BADEM, CEVİZ VE FINDIK
Vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ama yüksek kalorileri içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir.
TARÇIN
Birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Gece içilen ara öğünde sütün üzerini kaplarken, bazen de meyvelere eşlik ederek tatlı krizlerinin önünü kesmeye yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY
Çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar.
YULAF
Lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır.
YUMURTA
Vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğiniz taktirde gün içinde uzun süre tokluk sağlar.
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