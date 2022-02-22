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İştahı bıçak gibi kesen besinler

22.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İştah artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanan önemli bir sorundur. Örneğin iki öğün arası çok uzun tutulduğunda ve uzun süre yemek yenilmediğinde vücut aşırı aç kaldığı için vücutta kan şekeri ve insülin dengesi bozulur. Bunun neticesi olarak sofraya ilk oturuşta ihtiyacınız olandan daha fazla yemek yersiniz. İhtiyaçtan fazla yenilen yemek, yemek sonrası kan şekeri seviyesinin daha hızlı düşmesine ve kısa bir süre sonra tekrar açlık hissetmenize neden olur.

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi. İşte iştah kesen başlıca besinler;

EN İYİ İŞTAH KESEN BESİNLER

BADEM, CEVİZ VE FINDIK

BADEM, CEVİZ VE FINDIK
Vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ama yüksek kalorileri içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir.

TARÇIN

TARÇIN
Birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Gece içilen ara öğünde sütün üzerini kaplarken, bazen de meyvelere eşlik ederek tatlı krizlerinin önünü kesmeye yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY

YEŞİL ÇAY
Çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar.

YULAF

YULAF
Lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır.

YUMURTA

YUMURTA
Vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğiniz taktirde gün içinde uzun süre tokluk sağlar.
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