İştahı bıçak gibi kesen besinler

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi. İşte iştah kesen başlıca besinler;