İstanbul Anadolu Adliyesi Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat süresi kaç dakika olacak? İstanbul Anadolu Adliyesi Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım süresi!

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ülkenin önemli raylı sistem projelerinden biri olarak lanse ediliyor. Açılış için geri sayım devam ederken birçok kişi konuya ilişkin olarak internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile ulaşım süresi ne kadar kısalacak? İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat süresi kaç dakika olacak?
PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU İLE ULAŞIM SÜRESİ NE KADAR KISALACAK?
Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açılışı 2 Ekim 2022 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika olacak.
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SEYAHAT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışa hazırlandı. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor.
İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika olacak.
KADIKÖY SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SEYAHAT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.
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