İstanbul Anadolu Adliyesi Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat süresi kaç dakika olacak? İstanbul Anadolu Adliyesi Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım süresi!

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ülkenin önemli raylı sistem projelerinden biri olarak lanse ediliyor. Açılış için geri sayım devam ederken birçok kişi konuya ilişkin olarak internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile ulaşım süresi ne kadar kısalacak? İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat süresi kaç dakika olacak?