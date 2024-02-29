İstanbul'da 0,4 puanlık fark! İmamoğlu mu Kurum mu? Optimar yayımladı; DEM Parti, TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi seçmeni o isme yöneliyor

Yerel seçimlere geri sayım sürerken anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Özellikle 31 Mart akşamı kıran kırana bir yarışın geçmesinin beklendiği İstanbul'da seçimleri kimin kazanacağı şimdiden merak edilirken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son olarak Optimar Araştırma tarafından İstanbul seçim anketi hazırlandı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketler arasında yer alan Optimar Araştırma şirketi, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? sorusuna yanıt verdi. Özellikle DEM Parti, TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi seçmeninin oy tercihleri dikkat çekti.

İMAMOĞLU MU KURUM MU?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında açıkladığı anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un başa baş bir yarış içinde olduğu görüldü.

Ankette katılımcılara "31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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İKİ ADAY ARASINDA 0,4 PUANLIK FARK

Kararsızlar dağıtılmış haliyle "Ekrem İmamoğlu" cevabını verenlerin puanı 42 oldu. "Murat Kurum" yanıtını verenlerin oranı ise 42,4 olduğu görüldü

İMAMOĞLU HANGİ PARTİLERDEN OY ALIYOR?

Ankette İmamoğlu'nun partilerden aldığı oy oranına da yer verildi. İmamoğlu'nun özellikle DEM Parti, TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi seçmeninden ciddi oranda oy aldığı görüldü.

"İmamoğlu'na oy veririm" diyen siyasi parti seçmenleri şöyle oldu:

