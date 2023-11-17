İstanbul'da facia böyle teğet geçti! "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık"

İnşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü cadde üzerinde aracı park ederek adres sormak için indi.

Cadde üzerindeki öğrenci servisinin şoförü, TIR'ın şoförü olmadan ilerlediğini fark ederek servis aracını geri geri götürerek olası bir faciayı engelledi.

Son anda duran bir otomobil ile güvenlik kulübesini de teğet geçen TIR, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

"SES GELİNCE BİZ DE NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direk duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse" dedi. (DHA)