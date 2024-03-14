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'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti! 'Herkes boğazımda yanma var diyor, grip sanıyorlar ama...'

14.03.2024 13:40
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İstanbul’da nüfus ile birlikte araç sayısının artması gibi birçok neden zararlı gazların da artmasına sebep oluyor. Uzmanlar megakent İstanbul’un havasının giderek kirlendiğini belirterek, "İstanbul’da görünmeyen tehlike hava kirliliğidir. Hava kirliliğini gribal enfeksiyon sanıyorlar ve aşağı yukarı herkes boğazımda yanma var diyor. Hava kirliliği akciğere kadar iniyor. Zatürreye başlangıç olan hastalıkların arttığını görüyoruz. Bu kesinlikle hava kirliliğinden kaynaklanıyor” dedi.

İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’da artan nüfus ile birlikte fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanı, kömür ve odun gibi yakıtların kullanımı da önemli ölçüde yükseldi. Uzmanlar, bu nedenlerle İstanbul’un havasının kirlenmeye devam ettiğini ifade ediyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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UZMANLAR UYARIYOR: "İSTANBUL'UN HAVASI GİDEREK KİRLENİYOR"

Ayrıca Afrika tozları ile birlikte Marmara Bölgesi’ne taşınan zararlı partiküllerin artışının da hava kalitesini bozan etkenler arasında olduğu belirtiliyor.

Meteorolojik istasyonlarının verilerine göre, 11 Mart Pazartesi gecesi İstanbul’da karbonmonoksit oranı yüksek seviyelere ulaştı.

Hava kalitesi ölçümü ile ilgili bilgilendirme yapılan platformlarda “Bu havaların sağlık üzerindeki etkileri risk altındaki bireyler tarafından anında hissedilebilir. Uzun süreli maruz kalma durumunda sağlıklı kişiler nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş hissedebilir. Açık hava aktivitelerini azaltın” uyarıları yapıldı.

Kükürtdioksit ve ozotdioksit oranlarının ise İstanbul’da sağlığı tehdit edebilecek düzeye ulaşmaya devam ettiği kaydedildi.

İstanbul genelinde etkili olan kirlilik havadan çekilen görüntülere yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hava Kirliliği
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