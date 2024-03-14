'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti! 'Herkes boğazımda yanma var diyor, grip sanıyorlar ama...'

İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’da artan nüfus ile birlikte fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanı, kömür ve odun gibi yakıtların kullanımı da önemli ölçüde yükseldi. Uzmanlar, bu nedenlerle İstanbul’un havasının kirlenmeye devam ettiğini ifade ediyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

