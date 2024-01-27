İstanbul'da güpegündüz soygun! İki poşet dolusu para taşıyan adamı görünce...

Zeytinburnu'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.
Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı.
Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.
Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.