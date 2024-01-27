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  4. İstanbul'da güpegündüz soygun! İki poşet dolusu para taşıyan adamı görünce...

İstanbul'da güpegündüz soygun! İki poşet dolusu para taşıyan adamı görünce...

27.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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24 Ocak'ta İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir kişi bankadan elinde 2 poşet dolusu parayla çıktı. Arabayla gelen iki kişi paralı adamı gasp etti. Vatandaşlar engellemek istese de başarılı olamadı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 gaspçı yakalandı. Poşetlerde ise 5 milyon lira olduğu belirlendi.

Zeytinburnu'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.

Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı.

Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.

Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu gasp
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