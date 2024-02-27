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  4. İstanbul'da rehin aldığı eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

İstanbul'da rehin aldığı eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

27.02.2024 18:20
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İstanbul'da Hakan Araz, tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde rehin aldıktan sonra tabancayla vurarak öldürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı koca adliyeye sevk edilirken, ifadesinde "Beni aldattığını düşünüyordum. Bu nedenle aramızda daha önceden kavgalar çıkmıştı. Yine kavga çıktı. Bu sefer onu öldürdüm" dedi.

Çekmeköy Güngören Mahalle'sinde bu sabah 04.30 sıralarında Hakan Araz tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Emine Ülkü Araz'ın "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj göndermesi üzerine çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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SİLAH SESLERİ GELDİ

SİLAH SESLERİ GELDİ

Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz'ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. 

Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İstanbul
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