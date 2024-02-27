İstanbul'da rehin aldığı eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

Çekmeköy Güngören Mahalle'sinde bu sabah 04.30 sıralarında Hakan Araz tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Emine Ülkü Araz'ın "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj göndermesi üzerine çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

