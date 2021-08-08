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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Ağustos 2021 İstanbul su kesintileri...

08.08.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. Hızla yükselen hava sıcaklıkları sonrası İstanbul su kesintilerinin ne zaman biteceği ve çalışmaların bitiriliş tarihi merak konusu oldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 7-8 Ağustos 2021 İstanbul su kesintileri ve detaylar...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yükselen hava sıcaklıkları sonrası İstanbul su kesintilerinin ne zaman sonlanacağı araştırılıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak olan su kesintilerinin bitiş tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle beraber İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başlamıştı.
7 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılmıştı.
Arnavutköy'de yaşanan kesintinin tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar'daki çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyük Çekmece'deki çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul

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