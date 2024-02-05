İstanbul'da tsunami gözlem istasyonu! Bir ilk... Kartal sahilinde kuruldu: 7 dakika önceden haber verecek!

DALGALARIN SAHİLE ULAŞACAĞI ZAMAN HESAPLANIYOR

Söz konusu sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgleri aktaran Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Özdemir, "Sahile ne kadar zamanda ulaşacağını belirleyerek, bu süre içerisinde vatandaşlarımıza bu bilgiliyi önce Kandilli Rasathanesi'ne ileterek, daha sonra AFAD veya ilgili kurumlarla vatandaşımıza doğrudan ulaştırmak suretiyle, dalga karada yıkıcı bir sonuç doğurmadan iletiyoruz. Böylece kaçılması gereken alanlardan derhal uzaklaşma imkanı veriliyor.