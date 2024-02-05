İstanbul'da tsunami gözlem istasyonu! Bir ilk... Kartal sahilinde kuruldu: 7 dakika önceden haber verecek!

İstanbul'da beklenen deprem kadar önemli bir başka tehlikede tsunami. Marmara Denizi'nde oluşması muhtemel dev dalgalar nedeniyle sahil kesimlerinin ciddi tehlike altında olduğu belirtilirken, söz konusu tehlikeye karşı önemli bir tedbir de hayata geçirildi. Kandilli Rasathanesi, Kartal sahiline tsunami uyarısı yapacak ilk istasyou kurdu.
5,5'in üzerine bir deprem olduğu zaman tsunami yaratma riskinin de olduğunu hatırlatan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'ni çevreleyecek şekilde tsunami istasyonlarını kurmaya başladık. 20 tane yeni, çok disiplinli tsunami gözlem istasyonu kuruyoruz. Buralarda hem sismik sensörler, hem CNS sensörleri hem deniz seviyesi yüksekliğini ölçen sensörler olacak" diye konuştu.
Tsunami uyarı istasyonu sayesinde olası dev dalgaların tehlikesi birkaç dakika içinde öğrenilecek. Böylelikle tsunaminin vuracağı bölgelerdeki riskin en aza indirilmesi planlanırken, Prof. Dr. Özener, "Sinyallerle olası bir tsunami riskini depremden 7 dakika sonra iletebiliyoruz." dedi.
Tsunami gözlem istasyonunda yer alan sensörlerle birlikte dalgaların yüksekliği ölüçülüyor. Dalgaların yüksekliği, anında Kandilli Rasathanesi'nin merkezine bilgi olarak aktarılıyor.
Planlanan sisteme göre; dalga boylarının tehlikeli olması durumunda Kandilli Rasathanesi, vatandaşları uyaracak ve kaçış için ciddi vakit kazanılması sağlanacak.
Söz konusu sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgleri aktaran Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Özdemir, "Sahile ne kadar zamanda ulaşacağını belirleyerek, bu süre içerisinde vatandaşlarımıza bu bilgiliyi önce Kandilli Rasathanesi'ne ileterek, daha sonra AFAD veya ilgili kurumlarla vatandaşımıza doğrudan ulaştırmak suretiyle, dalga karada yıkıcı bir sonuç doğurmadan iletiyoruz. Böylece kaçılması gereken alanlardan derhal uzaklaşma imkanı veriliyor.