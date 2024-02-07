İstanbul'daki adliye saldırısında '8 yıl' detayı! 'Savcı Kiraz' iddiası gündemde... "Birden altyazı geçti, hanımla ayağa kalkamadık"

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde DHKP/C'li teröristler Pınar Birçok ve Emrah Yayla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde terör saldırısı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı, Dilfıraz Karataş hastanede yaşamını yitirdi. Komşusu, vefat eden akrabasının mevlit yemeğine giden Karataş'ın çatışmanın ortasında tesadüfen kaldığını söyledi. Olayla ilgili şehit Mehmet Savcı Kiraz iddiası da bir kez daha gündemde.
Çağlayan'daki adliyede daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın da şehit edildiğini hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünkü açıklamasında "Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler." demişti.
Teröristlerin üzerinden ele geçirilenlerin ve olayla ilgili tüm detayların adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edileceğini kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile bugün etkisiz hale getirilen terörist arasında bir akrabalık bağının tespit edilemediğini söyledi.
Karataş’ın komşusu Osman Kadıoğlu, “Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı.
Muhteşem birisiydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan birisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı. Güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin” dedi.
Saldırıyla ilgili çalışmalar devam ederken, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından rehin alınarak 46 yaşındayken acımasızca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 74 yaşındaki babası Hakkı Kiraz, İHA'ya konuştu.
6 Şubat depreminin yıldönümünde düzenlenen saldırıyı eşiyle televizyon izlerken öğrendiğini, büyük üzüntü duyduğunu aktaran Kiraz, teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparak terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacaklarını ifade etti. Baba Kiraz’ın evindeki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmeden önce kullandığı bilgisayar, telefon gibi eşyalar da kameraya yansıdı.
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “Terörü baştan lanetleyelim, Allah kahretsin, böyle bir şey olamaz. 6 Şubat; malum bu ülke büyük bir deprem geçirdi. Bir baktık aniden bir altyazı geçti, tıpkı 31 Mart 2015 günü oğlumuzun rehin alındığı gibi bir haber geçti. Allah’a çok şükür ki hamdolsun, içeriye girememişler. Allah milletimizi, devletimizi, polisimizi de korusun.