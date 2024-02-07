İstanbul'daki adliye saldırısında '8 yıl' detayı! 'Savcı Kiraz' iddiası gündemde... "Birden altyazı geçti, hanımla ayağa kalkamadık"

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde DHKP/C'li teröristler Pınar Birçok ve Emrah Yayla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde terör saldırısı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı, Dilfıraz Karataş hastanede yaşamını yitirdi. Komşusu, vefat eden akrabasının mevlit yemeğine giden Karataş'ın çatışmanın ortasında tesadüfen kaldığını söyledi. Olayla ilgili şehit Mehmet Savcı Kiraz iddiası da bir kez daha gündemde.

BAKAN TUNÇ'TAN ŞEHİT SAVCI KİRAZ AÇIKLAMASI

Çağlayan'daki adliyede daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın da şehit edildiğini hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünkü açıklamasında "Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler." demişti.

'AKRABALIK' İDDİASI

Teröristlerin üzerinden ele geçirilenlerin ve olayla ilgili tüm detayların adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edileceğini kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile bugün etkisiz hale getirilen terörist arasında bir akrabalık bağının tespit edilemediğini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

