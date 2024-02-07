HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul'daki adliye saldırısında '8 yıl' detayı! 'Savcı Kiraz' iddiası gündemde... "Birden altyazı geçti, hanımla ayağa kalkamadık"

İstanbul'daki adliye saldırısında '8 yıl' detayı! 'Savcı Kiraz' iddiası gündemde... "Birden altyazı geçti, hanımla ayağa kalkamadık"

07.02.2024 10:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Saldırının gerçekleştiği İstanbul Adalet Sarayı dün bir kez daha hainler tarafından hedef alındı! Teröristlerden Emrah Yayla'nın, Kiraz'ın katiliyle akraba olduğu iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt gelmişti. Acısı hala taze olan baba Hakkı Kiraz, dünkü saldırıyı gördükleri ana ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Saldırıda yaşamını yitiren Dilfıraz Karataş ile ilgili de yeni bir detaya ulaşıldı.

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde DHKP/C'li teröristler Pınar Birçok ve Emrah Yayla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde terör saldırısı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı, Dilfıraz Karataş hastanede yaşamını yitirdi. Komşusu, vefat eden akrabasının mevlit yemeğine giden Karataş'ın çatışmanın ortasında tesadüfen kaldığını söyledi. Olayla ilgili şehit Mehmet Savcı Kiraz iddiası da bir kez daha gündemde.

BAKAN TUNÇ'TAN ŞEHİT SAVCI KİRAZ AÇIKLAMASI

Çağlayan'daki adliyede daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın da şehit edildiğini hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünkü açıklamasında "Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler." demişti.

'AKRABALIK' İDDİASI

Teröristlerin üzerinden ele geçirilenlerin ve olayla ilgili tüm detayların adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edileceğini kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile bugün etkisiz hale getirilen terörist arasında bir akrabalık bağının tespit edilemediğini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

"ADLİYEDE İŞİ YOKTU"

"ADLİYEDE İŞİ YOKTU"

Karataş’ın komşusu Osman Kadıoğlu, “Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı.

Muhteşem birisiydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan birisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı. Güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin” dedi.

ŞEHİT BABASI KİRAZ: OĞLUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GELDİ

ŞEHİT BABASI KİRAZ: OĞLUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GELDİ

Saldırıyla ilgili çalışmalar devam ederken, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından rehin alınarak 46 yaşındayken acımasızca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 74 yaşındaki babası Hakkı Kiraz, İHA'ya konuştu.

6 Şubat depreminin yıldönümünde düzenlenen saldırıyı eşiyle televizyon izlerken öğrendiğini, büyük üzüntü duyduğunu aktaran Kiraz, teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparak terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacaklarını ifade etti. Baba Kiraz’ın evindeki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmeden önce kullandığı bilgisayar, telefon gibi eşyalar da kameraya yansıdı.

“BİR BAKTIK ANİDEN BİR ALTYAZI GEÇTİ”

“BİR BAKTIK ANİDEN BİR ALTYAZI GEÇTİ”

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “Terörü baştan lanetleyelim, Allah kahretsin, böyle bir şey olamaz. 6 Şubat; malum bu ülke büyük bir deprem geçirdi. Bir baktık aniden bir altyazı geçti, tıpkı 31 Mart 2015 günü oğlumuzun rehin alındığı gibi bir haber geçti. Allah’a çok şükür ki hamdolsun, içeriye girememişler. Allah milletimizi, devletimizi, polisimizi de korusun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı istanbul adliyesi
En Çok Okunan Haberler
Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.