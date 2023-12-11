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İstanbul'un en riskli ilçelerini bir bir açıkladı: Avrupa Yakası'nda durum vahim! Prof. Dr. Naci Görür: "En dayanıklı binalar bile yıkılır"

11.12.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul geçtiğimiz günlerde Bursa merkezli 5,1'lik depremle sallanınca endişeler kaygılar yeniden arttı. 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığı gündemden düşmezken Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçeleriyle birlikte çok çarpıcı detaylar paylaştı. Görür, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını karşılaştırıp deprem harita çalışmalarını değerlendirirken "en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaları bile tahrip edecek" deprem riskinin bulunduğu yeri de açıkladı.

İstanbul'u bekleyen büyük deprem hakkında her fırsatta gerek yetkilileri gerekse vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün son açıklamalarına göre mega kentin Avrupa Yakası'nda durum tedirgin edici. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Görür, deprem açısından çok daha riskli bulduğu Avrupa Yakası'nda diğer ilçelere göre daha ciddi etkilenecek yerleri açıkladı.

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İSTANBUL'DA O YAKAYA DİKKAT! "DEPREMDE DAHA CİDDİ ETKİLENECEKLER"

Görür'ün durumun vahametini ortaya koyan açıklamaları şöyle:


“Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD’li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi. Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük.

"YAZI TURA ATSAN BİLE ŞANS YÜZDE 50"

"YAZI TURA ATSAN BİLE ŞANS YÜZDE 50"

Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız %50 şansla atıyorsunuz. %47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul’da bir deprem olabilir.

İKİ YAKAYI KARŞILAŞTIRDI: ÇOK DAHA RİSKLİ

İKİ YAKAYI KARŞILAŞTIRDI: ÇOK DAHA RİSKLİ

İstanbul’da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir: İstanbul’un Avrupa yakası, Asya yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı.

"EN DAYANIKLI, ÇOK İYİ YAPILMIŞ BİNALARI BİLE YIKAR"

"EN DAYANIKLI, ÇOK İYİ YAPILMIŞ BİNALARI BİLE YIKAR"

Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya yakasında nispeten daha az. Özellikle Avrupa yakasında kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriye girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9’u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİNİ İLÇE İLÇE AÇIKLADI

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİNİ İLÇE İLÇE AÇIKLADI

O yüzden özellikle Avrupa yakasında yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu’ndan Haliç’ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler.”

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür
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