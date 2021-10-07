İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınav merkezi tercihi nasıl yapılacak? İşte sınav merkezi tercihi tarihleri

İstanbul Üniversitesi tarafından "2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Bu duyuru ile sınav merkezi tercihlerinin hangi tarih aralığında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Sınav merkezi tercihleri "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden yapılacak. İşte merak edilenler...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan "2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu" başlıklı duyuru ile sınav merkezi tercihlerinin 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr " adresi üzerinden yapılacağı öğrenildi.
Konuya ilişkin yayınlanan duyuruda, HES Kodunu görmeyen öğrencilerin sınava alınmayacağı belirtildi.
Söz konusu duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.
Siz değerli öğrencilerimizin ve genel toplum sağlığının korunması adına sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrencilerimiz kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
Riskli grupta (Covid-19 pozitif/ temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır. Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başarılar dileriz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum