İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınav merkezi tercihi nasıl yapılacak? İşte sınav merkezi tercihi tarihleri

İstanbul Üniversitesi tarafından "2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Bu duyuru ile sınav merkezi tercihlerinin hangi tarih aralığında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Sınav merkezi tercihleri " https://auzefsinav.istanbul.edu.tr " adresi üzerinden yapılacak. İşte merak edilenler...

Söz konusu duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.