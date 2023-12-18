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  4. İstanbulluların deprem korkusu yeniden hortladı! 15 günde iki kez sallandılar... Tüm gözler Naci Görür'de! İşte en riskli ilçeler

İstanbulluların deprem korkusu yeniden hortladı! 15 günde iki kez sallandılar... Tüm gözler Naci Görür'de! İşte en riskli ilçeler

18.12.2023 09:06 | Son Güncelleme:
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Son olarak 4 Aralık sabahı Bursa'da gerçekleşen deprem İstanbul'da da yoğun şekilde hissedilmişti. Bursa'daki depremin ardından Marmara Denizi'nde dün gece bir deprem daha oldu! 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yalova olduğu açıklandı. Deprem, İstanbul'da da ciddi şekilde hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür'ün depremle ilgili açıklaması da merakla bekleniyordu...

6 Şubat depremlerinin ardında adeta diken üstünde yaşayan İstanbullular son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle büyük korku yaşadı. 4 Aralık'ta merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin etkilediği kentlerden olan İstanbul; dün gece saatlerinde yaşanan yeni bir depremle sallandı. Yalova Çınarcık'ın 8,52 kilometre açığında saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

15 günde Marmara Bölgesi'nde meydana gelen iki deprem sonrası gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunan ve açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, Yalova merkezli depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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FAY HARİTASINI PAYLAŞTI: "MARMARA’DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR"

Twitter hesabından depremin meydana geldiği bölgenin yer aldığı bir görseli paylaşan Naci Görür "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

HARİTA


Keşfet

İki haftada yaşanan depremlerin ardından İstanbul'daki vatandaşların endişeleri artarken, AFAD'ın megakentteki deprem riski yüksek ilçeleriyle ilgili yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

İSTANBUL'DAKİ EN RİSKLİ 15 İLÇE

İSTANBUL'DAKİ EN RİSKLİ 15 İLÇE

AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede; Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer almıştı.

6 Şubat'ta yaşanan depremde de zemin sıvılaşmasının görüldüğünü belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez, yapıların zemin dikkate alınarak yapılması gerektiğine işaret etmişti.

Bu ilçelerde yaşayanların zemin sıvılaşmasından korkmamaları ve önlem almaları gerektiğine vurgu yapan Aygörmez, "Üç tür etkisi oluşabilir. Birincisi yapı devrilebilir, ikincisi yan yatabilir, üçüncüsü içeri doğru göçme yaşanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"DEPREMİN OLUŞTURDUĞU ETKİYE TEPKİ OLUŞUYOR"

"DEPREMİN OLUŞTURDUĞU ETKİYE TEPKİ OLUŞUYOR"

Aygörmez, hiçbir yapının üzerinde bulunduğu zeminden daha güvenilir ve kuvvetli olmadığını ifade ederken "O yüzden bir yapıyla beraberinde zemini de incelemek gerekir. Zemin sıvılaşması dediğimiz olay, zemin tanecikleri arasındaki boşluk suyu basıncının fazla olmasından kaynaklanmaktadır." demişti.

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deprem Bursa İstanbul Yalova naci görür
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