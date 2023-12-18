İstanbulluların deprem korkusu yeniden hortladı! 15 günde iki kez sallandılar... Tüm gözler Naci Görür'de! İşte en riskli ilçeler

6 Şubat depremlerinin ardında adeta diken üstünde yaşayan İstanbullular son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle büyük korku yaşadı. 4 Aralık'ta merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin etkilediği kentlerden olan İstanbul; dün gece saatlerinde yaşanan yeni bir depremle sallandı. Yalova Çınarcık'ın 8,52 kilometre açığında saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

15 günde Marmara Bölgesi'nde meydana gelen iki deprem sonrası gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunan ve açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, Yalova merkezli depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FAY HARİTASINI PAYLAŞTI: "MARMARA’DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR"

Twitter hesabından depremin meydana geldiği bölgenin yer aldığı bir görseli paylaşan Naci Görür "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle" ifadelerini kullandı.



