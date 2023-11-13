İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İHA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.
İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. O suç türleri şöyle sıralandı:
Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.
ADIYAMAN
Suç oranı: Yüz binde 156
ŞIRNAK
Suç oranı: Yüz binde 159
BİTLİS
Suç oranı: Yüz binde 175
SİİRT
Suç oranı: Yüz binde 175