İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İHA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.



