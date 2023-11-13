HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

13.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıldığı belirtilirken, son bir haber dikkat çekti. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıkladığı ifade edildi. O haberde, suç oranı en düşük 10 il bakın nasıl sıralandı...

İHA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.


Günün önemli manşetleri

HANGİ TÜR SUÇLAR BAZ ALINDI?

İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. O suç türleri şöyle sıralandı:

Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.

İŞTE SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 İL

İŞTE SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 İL

ADIYAMAN

Suç oranı: Yüz binde 156

ŞIRNAK

Suç oranı: Yüz binde 159

BİTLİS

Suç oranı: Yüz binde 175

SİİRT

Suç oranı: Yüz binde 175

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.