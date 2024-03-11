İstenmeyen aile mahalleyi terk etti! Muhtar evin içine kadar girip yalvardı: Olacaklardan ben sorumlu değilim, gidin buradan

Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zaptetmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin” dedi.