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  4. İstenmeyen aile mahalleyi terk etti! Muhtar evin içine kadar girip yalvardı: Olacaklardan ben sorumlu değilim, gidin buradan

İstenmeyen aile mahalleyi terk etti! Muhtar evin içine kadar girip yalvardı: Olacaklardan ben sorumlu değilim, gidin buradan

11.03.2024 14:25
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Antalya'daki müstakil bir evde uzun süredir sıklıkla patlamalar yaşanıyordu. Ama mahalleliyi canından bezdiren olaylar silsilesi bununla sınırlı değildi; iddiaya göre eve günde birçok araba geliyordu ve günün birinde ortalığa pompalıyla dehşet saçıldı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü, muhtar evdekilere "Köylülerim ayaklanmadan evi boşaltıp köyü terk edin. Olacaklardan ben sorumlu değilim" diyerek yalvardı.

Manavgat ilçesindeki evde sık yaşanan patlama ve olaylar mahalleliyi isyan ettirdi. Devreye muhtar Tayyar Yılmaz girdi. Muhtarın yalvar yakar gitmelerini istediği kiracılar araçlarına binip gitti. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Karacalar Mahallesi Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde yaşanan patlama sonrası, mahalle sakinleri sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler geldi.

Ekipler, patlama sırasında evin camlarının kırıldığını, yaralanan kimsenin olmadığını belirlerken, sokağa dökülen vatandaşlar, patlamanın ardından evden kaçarak uzaklaşanların olduğunu dile getirdi. Evde ikamet eden S.D. ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, patlamanın hurdalar arasında buldukları ve eve çıkardıkları havai fişek kutusundan meydana geldiği söylendi.

“KÖYLÜ AYAKLANMADAN EVİ BOŞALTIN"

“KÖYLÜ AYAKLANMADAN EVİ BOŞALTIN"

Jandarma ekipleriyle birlikte patlamanın olduğu eve giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, kiracılara evi bir an önce boşaltmaları için adeta yalvardı. Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, “Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin.

Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zaptetmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin” dedi.

MAHALLELİ TEPKİLİ

MAHALLELİ TEPKİLİ

Mahalle sakini bir kadın, patlama sırasında çok korktuğunu, yüreğinin ağzına çıktığını belirtirken, bir başka mahalle sakini kadın ise, yemek pişirirken patlamanın yaşandığını ve çok korktuğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar mahalle
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