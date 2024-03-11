İstenmeyen aile mahalleyi terk etti! Muhtar evin içine kadar girip yalvardı: Olacaklardan ben sorumlu değilim, gidin buradan

Manavgat ilçesindeki evde sık yaşanan patlama ve olaylar mahalleliyi isyan ettirdi. Devreye muhtar Tayyar Yılmaz girdi. Muhtarın yalvar yakar gitmelerini istediği kiracılar araçlarına binip gitti.
Karacalar Mahallesi Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde yaşanan patlama sonrası, mahalle sakinleri sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler geldi.
Ekipler, patlama sırasında evin camlarının kırıldığını, yaralanan kimsenin olmadığını belirlerken, sokağa dökülen vatandaşlar, patlamanın ardından evden kaçarak uzaklaşanların olduğunu dile getirdi. Evde ikamet eden S.D. ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, patlamanın hurdalar arasında buldukları ve eve çıkardıkları havai fişek kutusundan meydana geldiği söylendi.
Jandarma ekipleriyle birlikte patlamanın olduğu eve giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, kiracılara evi bir an önce boşaltmaları için adeta yalvardı. Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, “Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin.
Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zaptetmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin” dedi.
Mahalle sakini bir kadın, patlama sırasında çok korktuğunu, yüreğinin ağzına çıktığını belirtirken, bir başka mahalle sakini kadın ise, yemek pişirirken patlamanın yaşandığını ve çok korktuğunu belirtti.