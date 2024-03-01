'İyi sinyaller vermiyor' Profesörden 'kar yağışı' açıklaması 'Beklemediğimiz bir iklim' O tehlikeye dikkat çekti

"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ SİNYALLER VERMİYOR"

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "Günümüzde iklim değişikliği ile birlikte pek çok etkiyi yaşamaya başladık. Aslında 1800’lerden endüstriyel devrim ile birlikte bir sera gazı salınımı ve buna bağlı olarak ilk başta küresel ısınma diye başlayan problem daha sonra iklim krizi şeklinde vücut buldu. Son günlerde havanın biraz daha sıcak olması, kar yağışının daha az olması bize gelecek için çok iyi sinyaller vermiyor" diye konuştu.