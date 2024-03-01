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'İyi sinyaller vermiyor' Profesörden 'kar yağışı' açıklaması 'Beklemediğimiz bir iklim' O tehlikeye dikkat çekti

01.03.2024 12:02
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Son dönemde havaların normalden daha sıcak olması ve kar yağışının azlığı vatandaşlar arasında merak uyandırıyor. Pek çok kişi "Kar yağacak mı?", "Kar ne zaman yağacak?" ve "Havalar ısınacak mı?" gibi sorulara yanıt ararken uzmanlar hava durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı "Kar yağışının az olması bize gelecek için iyi sinyaller vermiyor. Beklemediğimiz bir iklimle karşı karşıyayız" dedi.

Neden kar yağmıyor? Kar yağacak mı? Hava sıcaklığı düşecek mi artacak mı? Son dönemde hava durumuyla ilgili yaşanan alışılmadık gelişmeler pek çok vatandaşın bu soruların yanıtını aramaya başlamasına neden oldu. Uzmanlardan da hava durumundaki değişime dair dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı da hava durumu ile alakalı değerlendirmelerini aktardı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

PROFESÖR AÇIKLADI: "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR İKLİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ SİNYALLER VERMİYOR"

"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ SİNYALLER VERMİYOR"

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "Günümüzde iklim değişikliği ile birlikte pek çok etkiyi yaşamaya başladık. Aslında 1800’lerden endüstriyel devrim ile birlikte bir sera gazı salınımı ve buna bağlı olarak ilk başta küresel ısınma diye başlayan problem daha sonra iklim krizi şeklinde vücut buldu. Son günlerde havanın biraz daha sıcak olması, kar yağışının daha az olması bize gelecek için çok iyi sinyaller vermiyor" diye konuştu.

"DÜNYA DAHA DA ISINACAK"

"DÜNYA DAHA DA ISINACAK"

Ardalı, 1980’lerden itibaren kar miktarının toprakta kalış süresinin yüzde 20 oranında azaldığını, 2000'li yıllarından itibaren yurt dışında yapılan çalışmalarda yüzde 8 oranına düştüğünü belirtti.

Ardalı, "İlk başta ilkim değişikliği ile kar miktarının azalması arasındaki süreyi bulmakta zorlanmışlar. Son yapılan çalışmalarda ise birbiri ile çok yakın ilişki içinde olduğu, dünya için Türkiye için de geçerli büyük bir tehlike arz ettiği, kuraklığa giden bir süreç olduğu söyleniyor. Açıkçası bu konuda uyarılar var." dedi.

"O SUYU TUTMAK ÖNEMLİ"

"O SUYU TUTMAK ÖNEMLİ"

Ardalı, "Karın uzun süre kalışı bizim için, ilkbahar ve yaz için bir su rezervuarıdır. Eğer bu su rezervuarını kar olarak tutamazsak diğer sular akıp gidiyor. 'Karadeniz’de çok sık yağmur yağıyor' diyebilirsiniz ama o suyu tutmak önemlidir. Kar bunun için iyi bir rezervuardı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı kar kar yağacak mı sıcaklık
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