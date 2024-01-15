İzlanda cehennemi yaşıyor: Alevler kasabayı yuttu! Başbakan'dan kritik uyarı: Durum çok ciddi

IMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Grindavik'in hemen kuzeyinde iki çatlak bulunuyor; büyük olanı Hagafell'de, küçük olanı ise kasabanın sınırında. Lav her iki çatlaktan da akıyor. Bugün öğlen 12 civarında açılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki daha küçük çatlak, Grindavik'teki Efrahopi mahallesine sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Lav buradan şehir sınırlarına akıyor ve orada ciddi hasara neden oluyor” ifadelerini kullandı.