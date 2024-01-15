İzlanda cehennemi yaşıyor: Alevler kasabayı yuttu! Başbakan'dan kritik uyarı: Durum çok ciddi

İzlanda'da başkente 40 kilometre uzaklıktaki Grindavik kasabasında yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama sonrası adeta mahşer yerine dönen balıkçı kasabasında lavlar evleri yutmaya başladı. İzlanda'da yaklaşık bir ay kadar önce de büyük bir yanardağ patlaması meydana gelmişti.
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, küçük bir balıkçı kasabasının eteklerine ulaşan erimiş lav akıntılarının "çok ciddi bir durum" olduğunu söyledi. Yetkililer, lav akıntılarının Grindavik'te bazı evlere ulaştığını, ancak kasabanın daha önce boşaltıldığını ve kimsenin tehlikede olmadığını söyledi.
İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağında dün yeni bir patlama meydana geldiğini ve lavların Grandavik kentindeki yerleşim yerlerine ulaştığını duyurdu. IMO, Kasım 2023’te Fagradalsfjall yanardağında patlama meydana geleceğini belirterek Grandavik kentindeki vatandaşları tahliye etmişti. Aralık’ta meydana gelen patlama sonrasında bir sorun yaşanmadığını aktaran yetkililer, dün meydana gelen yeni bir patlama sebebiyle yanardağda yarıklar oluştuğunu ve lavların kentteki yerleşim yerlerine ulaştığını açıkladı. IMO, lavların Kasım’dan bu yana patlama riskine karşı Grandavik’in kuzeyinde inşa edilen savunma bariyerlerinde çatlak oluşturduğunu ifade etti.
IMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Grindavik'in hemen kuzeyinde iki çatlak bulunuyor; büyük olanı Hagafell'de, küçük olanı ise kasabanın sınırında. Lav her iki çatlaktan da akıyor. Bugün öğlen 12 civarında açılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki daha küçük çatlak, Grindavik'teki Efrahopi mahallesine sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Lav buradan şehir sınırlarına akıyor ve orada ciddi hasara neden oluyor” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü Grindavik'te depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşan yarıkları doldurmak için görev alan bir işçi kayboldu. Polis, kaybolan işçinin yolda oluşan devasa çatlağın içine düştüğünü tahmin ediyor. Kayıp kişiden 10 Ocak’tan beri haber yok. Yoldaki yarıklardan birine düştüğüne şahit olan bir görgü tanığı da bulunmuyor.
Arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı. Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, "Gece yarısı aramayı durdurmak zorunda kaldık çünkü yarıkta çalışanların güvenliğini garanti edemiyorduk" dedi.