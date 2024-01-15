HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İzlanda cehennemi yaşıyor: Alevler kasabayı yuttu! Başbakan'dan kritik uyarı: Durum çok ciddi

İzlanda cehennemi yaşıyor: Alevler kasabayı yuttu! Başbakan'dan kritik uyarı: Durum çok ciddi

15.01.2024 11:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik şehrinde yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama sonrası lavlar, yerleşim yerlerindeki evleri adeta yutarken, bir işçi ise otoyolda oluşan yarığa düştü. Kayıp işçinin arama çalışmaları devam ediyor. Bir ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması meydana gelen ülkede Başbakan Jakobsdottir, ülkedeki durumun çok ciddi olduğunu belirtti.

İzlanda'da başkente 40 kilometre uzaklıktaki Grindavik kasabasında yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama sonrası adeta mahşer yerine dönen balıkçı kasabasında lavlar evleri yutmaya başladı. İzlanda'da yaklaşık bir ay kadar önce de büyük bir yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Keşfet

İzlanda cehennemi yaşıyor: Alevler kasabayı yuttu! Başbakan'dan kritik uyarı: Durum çok ciddi

"DURUM ÇOK CİDDİ"

"DURUM ÇOK CİDDİ"

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, küçük bir balıkçı kasabasının eteklerine ulaşan erimiş lav akıntılarının "çok ciddi bir durum" olduğunu söyledi. Yetkililer, lav akıntılarının Grindavik'te bazı evlere ulaştığını, ancak kasabanın daha önce boşaltıldığını ve kimsenin tehlikede olmadığını söyledi.

LAVLAR KASABAYI YUTMAYA BAŞLADI!

LAVLAR KASABAYI YUTMAYA BAŞLADI!

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağında dün yeni bir patlama meydana geldiğini ve lavların Grandavik kentindeki yerleşim yerlerine ulaştığını duyurdu. IMO, Kasım 2023’te Fagradalsfjall yanardağında patlama meydana geleceğini belirterek Grandavik kentindeki vatandaşları tahliye etmişti. Aralık’ta meydana gelen patlama sonrasında bir sorun yaşanmadığını aktaran yetkililer, dün meydana gelen yeni bir patlama sebebiyle yanardağda yarıklar oluştuğunu ve lavların kentteki yerleşim yerlerine ulaştığını açıkladı. IMO, lavların Kasım’dan bu yana patlama riskine karşı Grandavik’in kuzeyinde inşa edilen savunma bariyerlerinde çatlak oluşturduğunu ifade etti.

IMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Grindavik'in hemen kuzeyinde iki çatlak bulunuyor; büyük olanı Hagafell'de, küçük olanı ise kasabanın sınırında. Lav her iki çatlaktan da akıyor. Bugün öğlen 12 civarında açılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki daha küçük çatlak, Grindavik'teki Efrahopi mahallesine sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Lav buradan şehir sınırlarına akıyor ve orada ciddi hasara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

1 İŞÇİ KAYBOLDU

1 İŞÇİ KAYBOLDU

Geçtiğimiz Çarşamba günü Grindavik'te depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşan yarıkları doldurmak için görev alan bir işçi kayboldu. Polis, kaybolan işçinin yolda oluşan devasa çatlağın içine düştüğünü tahmin ediyor. Kayıp kişiden 10 Ocak’tan beri haber yok. Yoldaki yarıklardan birine düştüğüne şahit olan bir görgü tanığı da bulunmuyor.

Arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı. Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, "Gece yarısı aramayı durdurmak zorunda kaldık çünkü yarıkta çalışanların güvenliğini garanti edemiyorduk" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
patlama İzlanda Yanardağ
En Çok Okunan Haberler
Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Televizyon siparişi verdi, gelen kargoyla neye uğradığını şaşırdı

Televizyon siparişi verdi, gelen kargoyla neye uğradığını şaşırdı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.