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  4. İzlanda'da yanardağ patladı: Ortalık mahşer yerine döndü!

İzlanda'da yanardağ patladı: Ortalık mahşer yerine döndü!

14.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'na bağlı Grindavik kasabasında yanardağ patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından kaydedilen görüntüler adeta mahşer yerini andırırken, patlamanın etkisiyle lav ve kül metrelerce yüksekliğe ulaştı.

İzlanda'nın güneybatısında geçen ay meydana gelen yanardağ patlaması sonucu büyük panik yaşanmıştı. Bölgede bugün yeni bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ürkütücü görüntüler kaydedildi.

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İzlanda'da yanardağ patlaması meydana geldi: Mahşer yerini andıran görüntüler!

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bulunan yanardağda bugün bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü.


Sivil Savunma Teşkilatı, durumu ve patlamanın yaşandığı yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay yine Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patlayarak lav ve kül püskürtmüştü.

4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

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Kasabadaki 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilmiş, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Dünya’daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktadır.

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patlama İzlanda Yanardağ
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