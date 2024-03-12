İzmir ve İstanbul'dan kahreden haberler! Duygu Can ve Zahide Yurtkal eşleri tarafından katledildi, son sözü 'Kurtarın bizi' oldu

İstanbul ve İzmir'de iki kadın, eşleri tarafından katledildi. İzmir'de Zahide Yurtkal, eşini elinde pompalı tüfekle görünce mahalleliden yardım isteyerek 'Kurtarın bizi' diye bağırdı. Göğsünden vurulan Yurtkal, olay yerinde hayatını kaybederken eşi de aynı silahla kendini vurdu. İstanbul'da da Duygu Can, 14 yaşındaki kızının önünde eşi tarafından öldürüldü.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

