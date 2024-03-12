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  4. İzmir ve İstanbul'dan kahreden haberler! Duygu Can ve Zahide Yurtkal eşleri tarafından katledildi, son sözü 'Kurtarın bizi' oldu

İzmir ve İstanbul'dan kahreden haberler! Duygu Can ve Zahide Yurtkal eşleri tarafından katledildi, son sözü 'Kurtarın bizi' oldu

12.03.2024 00:32
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İzmir ve İstanbul'da peş peşe kadın cinayetleri haberleri geldi. İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen kadının son sözleri "Kurtarın bizi" oldu. İstanbul'da ise uzun zamandır eşiyle anlaşmazlık yaşayan Duygu Can, 14 yaşındaki kızının gözleri önünde katledildi.

İstanbul ve İzmir'de iki kadın, eşleri tarafından katledildi. İzmir'de Zahide Yurtkal, eşini elinde pompalı tüfekle görünce mahalleliden yardım isteyerek 'Kurtarın bizi' diye bağırdı. Göğsünden vurulan Yurtkal, olay yerinde hayatını kaybederken eşi de aynı silahla kendini vurdu. İstanbul'da da Duygu Can, 14 yaşındaki kızının önünde eşi tarafından öldürüldü.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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EŞİNİN YAŞADIĞI EVE GELDİ

EŞİNİN YAŞADIĞI EVE GELDİ

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792. Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Yurtkal (44), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi.

"KURTARIN BİZİ" DİYEREK BAĞIRDI

"KURTARIN BİZİ" DİYEREK BAĞIRDI

Kocasını elinde silahla gören Zahide Yurtkal, 'Kurtarın bizi' diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eve giren Tamer Yurtkal, pompalı tüfekle Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftin 17 yaşındaki kızları S.Y. ise dirseğine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Karısını vurduktan sonra aynı tüfekle kendi göğsüne ateş açan Tamer Yurtkal da yere yığıldı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Zahide ve Tamer Yurtkal'ın hayatını kaybettiklerini belirledi. Hafif yaralanan 17 yaşındaki S.Y. ile o sırada evde bulunan çiftin diğer çocuğu ise adeta dehşeti yaşadı. Yaralı S.Y., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAN YANA TABUTA KOYULDULAR

YAN YANA TABUTA KOYULDULAR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zahide ve Tamer Yurtkal çiftinin cenazeleri, yan yana iki tabuta konularak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İstanbul İzmir
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