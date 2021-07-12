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Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alacak!

12.07.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akademisi’ne 200, Astsubay Meslek Yüksekokulu’na ise 712 erkek öğrenci alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı’na girmek isteyen adaylar ise ‘Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını arıyor. Paylaşıla bilgi ile, JGK başvuru süresi ile ilgili de bilgi paylaştı. Peki JGK öğrenci alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı 912 öğrenci alacağını açıkladı. Başvuru süreci ile ilgili olarak tarihi de paylaşan JGK, yapılacak öğrenci alımı için başvuru kılavuzunu da yayımladı. Binlerce kişi ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne girmek için başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı'na öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos saat 23:59’a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Aranan şartlar

Aranan şartlar
Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekmektedir.
Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) gerekmektedir. Ayrıca mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınmaktadır.
Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile “2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilmektedir.
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