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  4. Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

08.12.2023 19:05 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta yıkıcı depremin etkisini hala yaşayan Türkiye'de yeni bir felaketin yaşanmaması için deprem uzmanları peş peşe uyarlılar yayınlıyor. Son olarak Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bir ile dikkat çekti. 'Orada deprem olmaz diyorlardı, artık olur' diyen Moriwaki, Ahmet Mete Işıkara'nın da efsane sözünü hatırlattı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

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JAPONYA'YLA TÜRKİYE'NİN FARKI

Moriwaki, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen Türkiye ve Japonya Arasındaki Deprem Farkı Konferansı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Japonya'daki depremlerin denizde Türkiye'dekilerin ise karada gerçekleştiğini belirten Moriwaki, "Japonya en şiddetli 2011 yılında 9 şiddetinde deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı. Türkiye'de ise 1939'da Erzincan'da 7,9 ile en şiddetli deprem yaşandı. Her iki depremde de çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Türkiye dünyada en fazla deprem olan 17'nci Japonya ise 6'ncı ülke ancak yaşamını yitiren oranı tam tersi." dedi.

TÜRKİYE 3, JAPONYA YEDİNCİ

TÜRKİYE 3, JAPONYA YEDİNCİ

Moriwaki, Türkiye'nin depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü, Japonya'nın ise yedinci ülke olduğunu vurguladı.

ÖZELLİKLE O İLE DİKKAT ÇEKTİ

ÖZELLİKLE O İLE DİKKAT ÇEKTİ

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çok fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan herkesin bu gerçeği unutmaması gerektiğini vurguladı. Depremlerde can kayıplarının önlenmesine yönelik hazırlık ve önlemlere değinen Moriwaki şunları kaydetti:

"Artık deprem gerçeğini öğrenmemiz lazım. Eskiden 'Konya'da deprem olmaz.' deniyordu, artık var. Türkiye'nin de deprem haritası kırmızı, Japonya ile aynı. 'Allah korusun deprem gelmesin.' değil 'Allah korusun depremde hasar az olsun.' diyelim.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Konya japon
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