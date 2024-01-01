Japonya depremi sonra gündem yine olası Marmara depremi! Japon uzman en kötü senaryoyu açıkladı: O 3 ilçe sular altında kalabilir

"YÜZMEK İMKANSIZ"

Marmara'da da 1 metreden 3 metreye olabilir. Depremden sonra bu ihtimaller oluyor. Ne olursa olsun yukarı doğru gitmeli hemen. Tsunaminin içinde yüzmek imkansız. Ancak bir ağaç dalı tutabilirsiniz görürseniz.