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Japonya depremi sonra gündem yine olası Marmara depremi! Japon uzman en kötü senaryoyu açıkladı: O 3 ilçe sular altında kalabilir

01.01.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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Japonya yeni yıla 7.6'lık depremle girdi. Ülke tsunami felaketi yaşarken kamuoyu yine olası Marmara depremi ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem sonrası katıldığı canlı yayında İstanbul için en kötü senaryoyu açıkladı. İsim isim sayan Moriwaki, "Bu ilçeler suyun içinde kalabilir" dedi.

Türkiye'nin bitmeyen gündemi olan deprem sabah saatlerinde Japonya'yı vurarak dünyanın gündemi haline geldi. Korkunç sarsıntılar yaşayan ülkede tsunami uyarısı verildi. Deprem hakkında açıklamlarda bulunan Yoshinori Moriwaki olası Marmara depreminde yaşanacak kötü senaryoyu açıkladı.

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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak ülkesindeki deprem hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Tsunamiye de değinen Moriwaki, "denizin olduğu her yerde tsunami riski vardır" dedi.

Türkiye'deki tsunami riskine değinen uzman isim şu ifadeleri kullandı;

Hatay, Mersin, Antalya, Alanya kenarları olabilir. İzmir'de de depremden sonra ihtimal olmuştu. Marmara da dahil tsunami olabilir. Ama 1 metre... En büyük ihtimalle 3 metre diye söylebiliriz. Deniz kenarı varsa tsunami ihtimali vardır.

"YÜZMEK İMKANSIZ"

"YÜZMEK İMKANSIZ"

Marmara'da da 1 metreden 3 metreye olabilir. Depremden sonra bu ihtimaller oluyor. Ne olursa olsun yukarı doğru gitmeli hemen. Tsunaminin içinde yüzmek imkansız. Ancak bir ağaç dalı tutabilirsiniz görürseniz.

3 İLÇE İÇİN KORKUTAN UYARI

3 İLÇE İÇİN KORKUTAN UYARI

Marmara'ta ayrı bir parantez açan uzman isim, "Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece suyun içinde kalabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Japonya tsunami
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