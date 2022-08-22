Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Kabine toplantısı saat kaçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı bugün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kritik toplantıya ilişkin ayrıntılar merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının içeriğine ilişkin detay ile son bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Kabine toplantısı saat kaçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 22 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) yapılacak. Kabine Toplantısı'nın saat 14.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK? Kabine toplantısı kararları, toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

22 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER? Hükümetin enflasyona karşı alacağı yeni tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek. Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.