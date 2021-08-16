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Kabine Toplantısı iptal mi edildi? Kabine Toplantısı olacak mı?

16.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme ilişkin kararların alınacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Kabine Toplantısı'nın iptal olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Doğal afet, sınır güvenliği, eğitim öğretim yılı için kararların alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı iptal mi olacak? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı'nın 16 Ağustos 2021 saat 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantıda yurdun dört bir yanında meydana gelen afetlerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için alınacak kuralların ve sınır güvenliğinin masaya yatırılması bekleniyordu. Peki Kabine Toplantısı iptal mi edildi? İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Gündeme ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın 16 Ağustos 2021 Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyordu.
Bakanlar afet bölgesinde olduğu için Kabine Toplantısı iptal edildi.
İptal edilen Kabine Toplantısı'nda Afganistan'daki son durumun ele alınması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için değerlendirmeler yapılması bekleniyordu.
Aynı zamanda sel ve orman yangınları, aşı olmayan vatandaşlara herhangi bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği ve artan vaka sayılarının masaya yatırılması bekleniyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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