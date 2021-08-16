Kabine Toplantısı iptal mi edildi? Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı 'nın 16 Ağustos 2021 saat 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantıda yurdun dört bir yanında meydana gelen afetlerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için alınacak kuralların ve sınır güvenliğinin masaya yatırılması bekleniyordu. Peki Kabine Toplantısı iptal mi edildi? İşte ayrıntılar...

Bakanlar afet bölgesinde olduğu için Kabine Toplantısı iptal edildi.

İptal edilen Kabine Toplantısı'nda Afganistan'daki son durumun ele alınması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için değerlendirmeler yapılması bekleniyordu.

Aynı zamanda sel ve orman yangınları, aşı olmayan vatandaşlara herhangi bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği ve artan vaka sayılarının masaya yatırılması bekleniyordu.