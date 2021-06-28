Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

Yeni haftanın başlangıcıyla vatandaşlar Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. "Kabine toplantısı ne zaman?" ve "Kabine ne zaman toplanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. En son yapılan Kabine Toplantısı 21 Haziran 2021'de gerçekleşmişti ve toplantıda alınan kritik kararlar toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar alındı. Temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kalktığı ifade edildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI KARARI Şehirler arası uygulanan seyahat kısıtlamaları temmuz ayı itibarıyla geçerli olmayacak.

TOPLU TAŞIMA KARARI 65 yaş üstü bireyler ve 18 yaş altı gençler için uygulanan şehir içi toplu taşıma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için toplu taşıma serbest olacak.