HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

28.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı arama motorlarından araştırılıyor. En son 21 Haziran 2021'de Kabine toplanmış ve temmuz ayına ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar alınmıştı. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak? İşte ayrıntılar...

Yeni haftanın başlangıcıyla vatandaşlar Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. "Kabine toplantısı ne zaman?" ve "Kabine ne zaman toplanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. En son yapılan Kabine Toplantısı 21 Haziran 2021'de gerçekleşmişti ve toplantıda alınan kritik kararlar toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI
Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar alındı. Temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kalktığı ifade edildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI KARARI

SEYAHAT KISITLAMALARI KARARI
Şehirler arası uygulanan seyahat kısıtlamaları temmuz ayı itibarıyla geçerli olmayacak.

TOPLU TAŞIMA KARARI

TOPLU TAŞIMA KARARI
65 yaş üstü bireyler ve 18 yaş altı gençler için uygulanan şehir içi toplu taşıma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için toplu taşıma serbest olacak.

SÜNNET, NİŞAN VE KINA KARARI

SÜNNET, NİŞAN VE KINA KARARI
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Temmuz sonrası için uygulanacak kuralları içeren genelgede sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerin 1 Temmuz sonrası için serbest olacağı bildirildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.