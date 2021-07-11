Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kararların konuşulacağı Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna sesleniş yaparak bayram tatili ile ilgili detayları açıklayacak. "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kurban Bayramı da yaklaşırken Kabine Toplantısı'nın ne zaman düzenleneceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli konuların ele alınacağı Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Bu konuşmada bayram tatili süresi de ifade edilmiş olacak.

Tatile eğer yarım günlük arife günü de eklenirse tatil süresi 9 gün, 16 Temmuz da eklenirse 11 günlük tatil durumu ortaya çıkmış olacak.

Toplantı hangi gün olacak? Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İlgiyle takip edilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurması bekleniyor. İki haftada bir olacak şekilde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı sebebiyle öne çekilmişti.