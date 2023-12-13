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  4. 'Kaçırıldım' mesajı şoke etti! 16 yaşındaki Neside her yerde aranıyor: "Koluma iğne yaptılar! Baba ne olur beni kurtarın"

'Kaçırıldım' mesajı şoke etti! 16 yaşındaki Neside her yerde aranıyor: "Koluma iğne yaptılar! Baba ne olur beni kurtarın"

13.12.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma'dan günlerdir haber alınamıyor. Aldanma'nın son olarak ailesine gönderdiği mesajlar ortaya çıkıt. Küçük kız mesajında kaçırıldığını belirtirken, mesajlarda "Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma 9 Aralık Cumartesi'den bu yana her yerde aranıyor. 16 yaşındaki kızın gece saatlerinde evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde Neside'yi ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi. Baba Yasin Aldanma, ilk uçakla İstanbul’a geldi. Ailenin yakınları sokak sokak gezerek kız çocuğunu aramaya devam etti. Polis Merkezi Amirliğine giden aile kayıp başvurusunda da bulundu. Öte yandan Neside'nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

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"BABASINA, KUZENİNE ' BENİ KURTARIN' DİYE MESAJ ATMIŞ"

"BABASINA, KUZENİNE ' BENİ KURTARIN' DİYE MESAJ ATMIŞ"

Anne Özgür Aldanma, "Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi. Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır? Kimdir nedir bilmiyorum."

"ELİNDE POŞET VVARMIŞ"

"ELİNDE POŞET VVARMIŞ"

Kız kardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim' demiş. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. 'Neredesin sen?' diyor. Ya İrem ya da Irmak demiş. 'Metrodayız geliyoruz' demiş. Daha sonra kızlarım Taşköprü durağındaki benzin istasyonunda kız kardeşiyle buluşup, hamburger yedikten sonra eve geliyorlar. Hamburger yedikleri sırada kızımın elinde bir poşet varmış.

Bu poşettekini sana kim aldı diye sorunca kızım 'Arkadaşım aldı' diyor. O arkadaşı da kim bilmiyoruz. Ömer ve Berkay diye birilerinden bahsediliyor. Eve geldiklerinde o sırada evde yoktum. Erkek kardeşime gitmiştim gittiğimizde de bize telefon açıyor. Kız kardeşimi arayıp, "Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kız kardeşim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu.

"MESAJLARI KIZIMIN GÖNDERDİĞİNE İNANMIYORUZ"

"MESAJLARI KIZIMIN GÖNDERDİĞİNE İNANMIYORUZ"

"Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Ayakkabılarına baktım onlar da yok. Ondan sonra kız kardeşime erkek kardeşime haber verdim karakola gittik. Babasına haber verdik. Babası da köydeydi apar topar uçakla geldi."

"Erkek arkadaşı yok. Mesajlaştığı kimse yok. Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış. Biz o mesajları kızımın gönderdiğine inanmıyoruz."

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Gaziosmanpaşa
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