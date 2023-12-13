'Kaçırıldım' mesajı şoke etti! 16 yaşındaki Neside her yerde aranıyor: "Koluma iğne yaptılar! Baba ne olur beni kurtarın"

"ELİNDE POŞET VVARMIŞ"

Kız kardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim' demiş. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. 'Neredesin sen?' diyor. Ya İrem ya da Irmak demiş. 'Metrodayız geliyoruz' demiş. Daha sonra kızlarım Taşköprü durağındaki benzin istasyonunda kız kardeşiyle buluşup, hamburger yedikten sonra eve geliyorlar. Hamburger yedikleri sırada kızımın elinde bir poşet varmış.