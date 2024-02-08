Kadıköy Bahariye Caddesi'nde korkunç olay! 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.