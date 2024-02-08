Kadıköy Bahariye Caddesi'nde korkunç olay! 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Kadıköy'ün en yoğun bölgelerinden Bahariye Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Raylara atlayan 4 yaşındaki torununu son anda kurtaran İlgün Çölege (64), tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Çocuğun babaannesi İlgün Çölege, torununu çekerek kurtarmaya çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan çocuk da olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği cadde tramvay trafiğine çift yönlü kapatılırken, polis ekipleri incelemede bulundu.
Görgü tanığı Ayhan Erek, çocuğun aniden tramvayın önüne fırladığını, babaannesinin de kurtarmak için çocuğu yana ittiğini anlattı.
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