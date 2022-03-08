Kadınlar Günü 2022 Google'da doodle oldu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir?

Dünya Kadınlar Günü, Google'da doodle oldu. Her yıl Mart ayının 8. gününde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

KADINLAR GÜNÜ 2022 GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

Google, özel doodle tasarımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlattı. Özel günlerde doodle tasarlayan dünyaca ünlü arama motoru devi Google'ın anasayfasında yer verdiği doodle'ın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi merak konusu oldu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı geçmişte yaşanan hazin bir olaya dayanır. Bu olay, kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak için verdiği savaşın başlangıcı olarak görülür.

8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlattı

Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can verdi.