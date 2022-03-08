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Kadınlar Günü 2022 Google'da doodle oldu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir?

08.03.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Google'da doodle oldu. kadın haklarının çıkış noktasını temsil eden bir gün olan bu özel günün nasıl ortaya çıktığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir? Konuya ilişkin ayrıntıları, yaşananlar ile günün anlam ve önemini sizler için derledik. İşte detaylar...

Dünya Kadınlar Günü, Google'da doodle oldu. Her yıl Mart ayının 8. gününde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Kadınlar Günü 2022 Google'da doodle oldu!

KADINLAR GÜNÜ 2022 GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

Google, özel doodle tasarımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlattı. Özel günlerde doodle tasarlayan dünyaca ünlü arama motoru devi Google'ın anasayfasında yer verdiği doodle'ın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi merak konusu oldu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı geçmişte yaşanan hazin bir olaya dayanır. Bu olay, kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak için verdiği savaşın başlangıcı olarak görülür.
8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlattı
Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can verdi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?
İlk senelerde belli bir tarih belirlenmemişti fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü
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