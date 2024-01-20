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    4. Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 5 çay! İnanılmaz faydalı... Doğurganlıktan libidoya kadar etki ediyor

    Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 5 çay! İnanılmaz faydalı... Doğurganlıktan libidoya kadar etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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    Doğanın bize sunduğu mucize bitkiler her derdin devası oluyor. Keza bitki çayları da aynı şekilde. Özellikle kadınların mutlaka tüketmesi gereken bu 5 çay, menopoz ateşlenmelerini azaltma, doğurganlığı artırma, libidoyu yükseltme ve regl ağrılarının hafifletilmesi gibi pek çok fayda sağlıyor.

    Bitki çayları sayısız çeşidiyle birçok hastalığa derman oluyor. Bazı bitkilerin faydaları saymakla bitmiyor. Her gün bir fincan bitki çayı tüketerek doğanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. İşte kadın sağlığına faydalı 5 çay...

    KADINLARIN MUTLAKA TÜKETMESİ GEREKEN 5 ÇAY!

    HAYIT TOHUMU

    HAYIT TOHUMU

    Hayıt tohumu kadınlarda progesteron, östrojen ve prolaktin seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Hipofiz bezini destekler ve bu diğer birçok hormonun sentezinde dolaylı katkı sağlar

    ÇEMEN OTU

    ÇEMEN OTU

    Çemen otu menopoz semptomlarını azaltabilir ayrıca regl ağrısını ve kramplarını hafifletir.

    CİVAN PERÇEMİ

    CİVAN PERÇEMİ

    Civan perçemi çayının dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkileri, üreme organlarına uygun miktarda kan gitmesine katkı sağlayabilir. Artan kan dolaşımı PCOS (polikistik over sendromu) ve endometriozis (çikolata kisti) gibi pelvik konjesyonların ortadan kalkmasına ve bu durumların getirdiği ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra amenore olarak da bilinen adet görememe durumunda civan perçemi çayı tüketimi tedaviye destek sağlayabilir.

    GİNSENG

    GİNSENG

    Ginseng kadınlarda sağlıklı libidoyu ve doğurganlığı destekler.

    ADAÇAYI

    ADAÇAYI

    Adaçayı menopozda sıcak basması semptomunu olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda regl olmadan önce tüketilmesi daha kolay bir regl sürecini beraberinde getirir.

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    adaçayı civan perçemi ginseng çemen otu hayıt tohumu bitkiler
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