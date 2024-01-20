Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 5 çay! İnanılmaz faydalı... Doğurganlıktan libidoya kadar etki ediyor

Bitki çayları sayısız çeşidiyle birçok hastalığa derman oluyor. Bazı bitkilerin faydaları saymakla bitmiyor. Her gün bir fincan bitki çayı tüketerek doğanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. İşte kadın sağlığına faydalı 5 çay...
Hayıt tohumu kadınlarda progesteron, östrojen ve prolaktin seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Hipofiz bezini destekler ve bu diğer birçok hormonun sentezinde dolaylı katkı sağlar
Çemen otu menopoz semptomlarını azaltabilir ayrıca regl ağrısını ve kramplarını hafifletir.
Civan perçemi çayının dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkileri, üreme organlarına uygun miktarda kan gitmesine katkı sağlayabilir. Artan kan dolaşımı PCOS (polikistik over sendromu) ve endometriozis (çikolata kisti) gibi pelvik konjesyonların ortadan kalkmasına ve bu durumların getirdiği ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra amenore olarak da bilinen adet görememe durumunda civan perçemi çayı tüketimi tedaviye destek sağlayabilir.
Ginseng kadınlarda sağlıklı libidoyu ve doğurganlığı destekler.
Adaçayı menopozda sıcak basması semptomunu olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda regl olmadan önce tüketilmesi daha kolay bir regl sürecini beraberinde getirir.