Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 5 çay! İnanılmaz faydalı... Doğurganlıktan libidoya kadar etki ediyor

CİVAN PERÇEMİ

Civan perçemi çayının dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkileri, üreme organlarına uygun miktarda kan gitmesine katkı sağlayabilir. Artan kan dolaşımı PCOS (polikistik over sendromu) ve endometriozis (çikolata kisti) gibi pelvik konjesyonların ortadan kalkmasına ve bu durumların getirdiği ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra amenore olarak da bilinen adet görememe durumunda civan perçemi çayı tüketimi tedaviye destek sağlayabilir.